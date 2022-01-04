Экстравагантные образы, смешные неудачи и просто крутые моменты – возвращаем себе отличное праздничное настроение вместе с Life 24. Пусть весь 2022 год у вас будет легким и положительным, как у героев нашей подборки!
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"Украсила столик на праздники"
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Праздничная защита от Covid-19
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Мужчина каждый год приходит перед Рождеством в праздничном костюме
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Все так счастливы!
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Крутая прическа!
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Брауни сгорел, потому из него сделали столик
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Пижама для новогодних праздников
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Ого!
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Папа любит пошутить
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Котику подарили 5 долларов на Рождество
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