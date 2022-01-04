Вразили усіх: 10 кумедних святкових фотографій з усього світу
4 січня 2022 , 20:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Новий рік вже минув, але все тільки починається! Тримайте порцію неймовірно кумедних фотографій з новорічно-різдвяних свят, які гарантовано вас потішать.
Екстравагантні образи, смішні невдачі й просто круті моменти – повертаємо собі чудовий святковий настрій разом із Life 24. Нехай увесь 2022 рік у вас буде легким та позитивним, як у героїв нашої добірки!
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