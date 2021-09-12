Врятувала одна записка: небайдужий персонал допоміг дівчині уникнути загрози

Користувачка тікток своєю історією довела, що інколи врятувати вам життя може навіть звичайна нотатка в телефоні. Їй у цьому допомогла секретарка та інші працівники стоматологічної клініки.

У відео дівчина на ім'я Андреа розповіла користувачам, що просто чекала своєї черги на прийом у стоматології, коли чоловік, який сидів поруч, почав нав'язливо до неї приставати. Він впевнено розпитував її, де вона живе та чим займається, через що дівчина вже почувалась вкрай некомфортно.

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Потім він зізнався, що помітив, як вона приїхала на таксі і пообіцяв відвезти її додому. Андреа намагалась твердо йому відмовити, проте незнайомець продовжував наполягати. Після цього дівчина відверто злякалась і вирішила хоч якось себе захистити.

Вона непомітно написала у нотатках на телефоні одну фразу: "Чоловік позаду мене намагається змусити мене сісти у свою машину". Тоді вона показала це найближчій людині – секретарці за стійкою у холі клініки.

Як діяв персонал

Те, що відбувалось потім, по-справжньому вразило дівчину. Секретарка підняла на вуха всю стоматологію, щоб Андреа почувалась у безпеці:

викликала охоронців, які були надалі поруч з дівчиною і супроводжували її на прийом

клініка оплатила відвідувачці таксі додому

охоронці провели її до самої машини, щоб переконатись, що їй нічого не загрожує

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Андреа щиро подякувала всім працівникам стоматології, які не залишились байдужими, а допомогли їй у складній ситуації. У відео вона також закликала всіх не соромитись просити про допомогу будь-яким способом: "Порада для всіх дівчат і хлопців, якщо ви опинитесь у незручній ситуації; використовуйте свої нотатки".

@andreaelena66 I had 3 nerve / dental blocks that’s why my mouth looks like that ok ♬ original sound - Andrea Elena

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Відео переглянули майже 100 тисяч разів, а коментатори не тільки співчували Андреа, але й подякували за такий лайфхак, який може в будь-який момент стати у пригоді: