На видео девушка по имени Андреа рассказала пользователям, что просто ждала своей очереди на прием в стоматологии, когда человек, сидящий рядом, начал навязчиво к ней приставать. Он уверенно расспрашивал ее, где она живет и чем занимается, из-за чего девушка уже чувствовала себя крайне некомфортно.

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Затем он признался, что заметил, как она приехала на такси и пообещал отвезти ее домой. Андреа пыталась твердо ему отказать, однако незнакомец продолжал настаивать. После этого девушка откровенно испугалась и решила хоть как-то себя защитить.

Она незаметно написала в заметках на телефоне одну фразу : "Человек позади меня пытается заставить меня сесть в свою машину". Тогда она показала это ближайшему человеку – секретарше за стойкой в холле клиники.

Как действовал персонал

То, что происходило потом, по-настоящему поразило девушку. Секретарша подняла на уши всю стоматологию, чтобы Андреа чувствовала себя в безопасности:

вызвала охранников, которые были дальше рядом с девушкой и сопровождали ее на прием

клиника оплатила посетительнице такси домой

охранники провели ее до самой машины, чтобы убедиться, что ей ничего не угрожает

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Андреа искренне поблагодарила всех работников стоматологии, которые не остались равнодушными, а помогли ей в сложной ситуации. В видео она также призвала всех не стесняться просить о помощи любым способом: "Совет для всех девушек и парней, если вы окажетесь в неловкой ситуации; используйте свои заметки".

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Видео просмотрели почти 100 тысяч раз, а комментаторы не только сочувствовали Андреа, но и поблагодарили за такой лайфхак , который может в любой момент оказаться полезным: