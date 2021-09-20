Все вилетіло з рук: мережу розчулило відео зустрічі бабусі з онукою-військовою

Ролики, на яких військові після довгої служби повертаються до своїх родин, завжди змушують плакати. Головна героїня цього відео, американська військовослужбовиця, вирішила зробити такий сюрприз своїй бабусі – реакція старенької вразила всіх.

За щасливим збігом обставин, у дівчини вийшло повернутись додому на місяць раніше, ніж планувала раніше. Вона розповіла про це усім рідним, крім бабусі, щоб її здивувати. Сестра військовослужбовиці зняла на відео момент радісного возз'єднання.

Читайте також Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show

Бабуся не бачила онуку пів року

Авторка відео розповіла, що сестри не було вдома цілих 6 місяців, і вона вперше була далеко від рідних такий довгий час: "В цей час наша родина переживала дуже важкий період, тож її повернення стало величезним полегшенням для нас", – написала дівчина.

Всі дуже зраділи, коли дізнались, що "рядова МакНефф", як її назвала у відео сестра, повертається додому на місяць раніше. Проте бабуся навіть не підозрювала, що зовсім скоро зможе побачити онуку. Тож у день, коли дівчина повернулась, всі рідні й друзі зібрались вдома, очікуючи, коли бабуся з хвилини на хвилину прийде додому.

Військовослужбовиця зробила бабусі сюрприз, повернувшись додому раніше / Скриншот з тікток @jamie.ann0523

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Дівчина стала біля дверей з квітами, а всі присутні – навколо, знімаючи щасливу мить на телефон. Нарешті двері відкрились, а старенька з напоями в руках ввійшла до будинку. Коли вона за секунду зрозуміла, хто перед нею стоїть, то від радості просто відкинула вбік напої та кинулась обіймати онуку!

Емоції шоку та щастя від такого сюрпризу просто не передати словами – дивіться відео нижче.

Зворушливий ролик набрав понад 1,9 мільйона переглядів, а користувачі не могли стримати сліз:

"Це так, так мило"

"Мені подобаються всі подібні відео, проте це – найкраще з усіх, які я бачив"

"Бабуся любить вас, як ніхто інший"

"З поверненням додому!"

До теми Маленька сестричка щодня зустрічає братів зі школи: відео розчулило мережу

Проте ще більше переглядів, цілих 9,1 мільйона, набрав шматочок відео з іншого ракурсу – від людини, яка стояла справа від бабусі. Саме на цього спостерігача полетіли всі напої, які бабуся від щастя просто відкинула вбік.

Дівчина, яка зняла цей момент, написала в коментарях: "Я людина, яка зловила ці стакани з содовою. Воно того було варте".