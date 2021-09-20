По счастливому стечению обстоятельств, у девушки получилось вернуться домой на месяц раньше, чем она планировала ранее. Она рассказала об этом всем родным, кроме бабушки, чтобы ее удивить. Сестра военнослужащей сняла на видео момент радостного воссоединения.

Читайте также Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show

Бабушка не видела внучку пол года

Автор видео рассказала, что сестры не было дома целых 6 месяцев , и она впервые была далеко от родных такое долгое время: " В это время наша семья переживала очень тяжелый период, и ее возвращение стало огромным облегчением для нас" , – написала девушка.

Все очень обрадовались, когда узнали, что "рядовая МакНефф", как ее назвала в видео сестра, возвращается домой на месяц раньше. Однако бабушка даже не подозревала , что совсем скоро сможет увидеть внучку. Поэтому в день, когда девушка вернулась, все родные и друзья собрались дома, ожидая, когда бабушка с минуты на минуту придет домой.

Военнослужащая сделала бабушки сюрприз, вернувшись домой раньше / Скриншот с тиктока @ jamie.ann0523

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Девушка стала у двери с цветами, а все присутствующие – вокруг, снимая счастливое мгновение на телефон. Наконец двери открылись, а старушка с напитками в руках вошла в дом. Когда она за секунду поняла, кто перед ней стоит, то от радости просто отбросила в сторону напитки и бросилась обнимать внучку!

Эмоции шока и счастья от такого сюрприза просто не передать словами – смотрите видео ниже.

Трогательный ролик набрал более 1,9 миллиона просмотров, а пользователи не могли сдержать слез:

"Это так, так мило"

"Мне нравятся все подобные видео, однако это – лучшее из всех, которые я видел"

"Бабушка любит вас, как никто другой"

"С возвращением домой!"

К теме Маленькая сестренка ежедневно встречает братьев из школы: видео растрогало сеть

Однако еще больше просмотров, целых 9,1 миллиона, набрал кусочек видео с другого ракурса – от человека, который стоял справа от бабушки. Именно на этого наблюдателя полетели все напитки, которые бабушка от счастья просто отбросила в сторону.