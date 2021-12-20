Користувачі Reddit поділилися кумедними, а інколи й зворушливими вчинками, які вони робили заради своїх малюків. Один батько навіть одягнувся в костюм міньйона і проїхався так з сином у метро. Все заради того, щоб потішити своїх дітей.

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Мама цілих 2 місяці шила костюм для дочки на Геловін, який вона дуже хотіла

Фото reddit LeCrushinator

Дочка плакала, бо теж хотіла захисний конус

Фото reddit Obese_hairnet

"Батьки приїхали до мене в гості. Вони реально намагалися не заснути, щоб дочекатися, поки я прийду з роботи"

Фото reddit Hound0nMyTrail

"У нашого сина захворювання на шкірі. Але ми здогадалися, як зробити лікування веселішим"

Фото imgur DaveTheBrownGuy

Що не зробиш заради дітей

Фото reddit mahatmamamama

Вау! Так вони й поїхали в кінотеатр на мультик

Фото reddit Boba_F37T

Хлопчик загубив маску, але батьки одразу викрутилися

Фото imgur ArandomQtip

Дочка хотіла сама вибрати костюм батькові на Геловін

Фото reddit BlueTeale

Батько пошив сукню для дочки

Фото reddit CatWithCurves

Головне – не розбудити!

Фото reddit BurnedBurger84