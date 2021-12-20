Пользователи Reddit поделились смешными, а иногда и трогательными поступками, которые они совершали ради своих малышей. Один отец даже оделся в костюм миньона и проехался так с сыном в метро. Все ради того, чтобы порадовать своих детей.

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем​

Мама целых 2 месяца шила костюм для дочери на Хэллоуин, который она очень хотела

Фото reddit LeCrushinator

Дочь плакала, потому что тоже хотела защитный конус

Фото reddit Obese_hairnet

"Родители приехали ко мне в гости. Они реально старались не уснуть, чтобы дождаться, пока я приду с работы"

Фото reddit Hound0nMyTrail

"У нашего сына заболевание на коже. Но мы догадались, как сделать лечение более веселым"

Фото imgur DaveTheBrownGuy

Что не сделаешь ради детей

Фото reddit mahatmamamama

Вау! Так они и ехали в кинотеатр на мультик

Фото reddit Boba_F37T

Мальчик потерял маску, но родители сразу выкрутились

Фото imgur ArandomQtip

Дочь хотела сама выбрать костюм отцу на Хэллоуин

Фото reddit BlueTeale

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.

Отец сшил платье для дочери

Фото reddit CatWithCurves

Главное – не разбудить!

Фото reddit BurnedBurger84