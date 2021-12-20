Все заради дітей: 10 кумедних вчинків від мамусь і татусів

20 грудня 2021 , 07:38
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Джерело:

Reddit

Турботливі батьки часто готові на все, щоб їхні діти почували себе добре та щасливо. Хоч іноді для цього потрібно бути ще тими "винахідниками"!

Користувачі Reddit поділилися кумедними, а інколи й зворушливими вчинками, які вони робили заради своїх малюків. Один батько навіть одягнувся в костюм міньйона і проїхався так з сином у метро. Все заради того, щоб потішити своїх дітей.

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Фото reddit LeCrushinator

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Фото reddit Obese_hairnet

"Батьки приїхали до мене в гості. Вони реально намагалися не заснути, щоб дочекатися, поки я прийду з роботи"

Фото reddit Hound0nMyTrail

"У нашого сина захворювання на шкірі. Але ми здогадалися, як зробити лікування веселішим"

Фото imgur DaveTheBrownGuy

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Фото reddit mahatmamamama

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Фото reddit Boba_F37T

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Фото imgur ArandomQtip

Дочка хотіла сама вибрати костюм батькові на Геловін

Фото reddit BlueTeale

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Батько пошив сукню для дочки

Фото reddit CatWithCurves

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Автор: Петро Синєокий