Вона не вважала себе красивою, коли навчалась у школі. Часто хлопці брали у неї номер телефону заради жарту, але зараз все змінилось.

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Дівчина неймовірно змінилась

Візажистка Зіна Фаріді з Великобританії поділилась у своєму тіктоці відео, де розповіла про шкільні насмішки хлопців та кардинальні зміни. Тепер всі реально хочуть з нею познайомитись і не вірять, що це одна і та ж людина.

Вона опублікувала свою фотографію з тих часів, коли ще навчалася в середній школі, і розповіла, як з неї жартували: "Іди запитай її номер, це було б так смішно". А тоді прикріпила свої теперішні фото, які дуже відрізняються.


Дівчина вразила мережу перевтіленням / Скриншот з відео

Її неймовірна трансформація після закінчення школи приголомшила користувачів тіктоку, а дехто навіть не повірив, що це одна і та ж людина.

  • "Це дві різні людини".
  • "Не та сама людина, я не бачу жодної подібної ознаки".

Дівчина згодом опублікувала ще одне відео без макіяжу, аби переконати, що вона все ж має спільні риси з підлітковою зовнішністю. Користувачі були вражені її природною красою:

  • "Як я можу так змінитися? Дайте поради?".
  • "Мені потрібен підручник".