Она не считала себя красивой, когда училась в школе. Часто ребята брали у нее номер телефона ради шутки, но сейчас все изменилось.

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Девушка невероятно изменилась

Визажистка Зина Фариди из Великобритании поделилась в своем тиктоке видео, где рассказала о школьных насмешках ребят и кардинальных переменах. Теперь все реально хотят с ней познакомиться и не верят, что это один и тот же человек.

Она опубликовала свою фотографию с тех пор, когда еще училась в средней школе, и рассказала, как над ней шутили: "Иди спроси ее номер, это было бы так смешно". А потом прикрепила свои нынешние фото, которые очень отличаются .



Девушка поразила сеть перевоплощением / Скриншот с видео

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Ее невероятная трансформация после окончания школы ошеломила пользователей тиктока, а некоторые даже не поверили, что это один и тот же человек.

"Это два разных человека".

"Не тот же человек, я не вижу никакого подобного признака".

Девушка впоследствии опубликовала еще одно видео без макияжа, чтобы убедить, что у нее все же есть общие черты с подростковой внешностью. Пользователи были поражены ее природной красотой: