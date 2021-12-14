Вже не до сміху: з дівчини кепкували у школі, а тепер хлопці кусають лікті

Багато дівчат ставали жертвами безглуздих жартів однокласників. До таких належала і Зіна.

Вона не вважала себе красивою, коли навчалась у школі. Часто хлопці брали у неї номер телефону заради жарту, але зараз все змінилось.

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Дівчина неймовірно змінилась

Візажистка Зіна Фаріді з Великобританії поділилась у своєму тіктоці відео, де розповіла про шкільні насмішки хлопців та кардинальні зміни. Тепер всі реально хочуть з нею познайомитись і не вірять, що це одна і та ж людина.

Вона опублікувала свою фотографію з тих часів, коли ще навчалася в середній школі, і розповіла, як з неї жартували: "Іди запитай її номер, це було б так смішно". А тоді прикріпила свої теперішні фото, які дуже відрізняються.



Дівчина вразила мережу перевтіленням / Скриншот з відео

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Її неймовірна трансформація після закінчення школи приголомшила користувачів тіктоку, а дехто навіть не повірив, що це одна і та ж людина.

"Це дві різні людини".

"Не та сама людина, я не бачу жодної подібної ознаки".

Дівчина згодом опублікувала ще одне відео без макіяжу, аби переконати, що вона все ж має спільні риси з підлітковою зовнішністю. Користувачі були вражені її природною красою: