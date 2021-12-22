Якщо ви плануєте важливе святкування, важливо знати, чого вже не варто повторювати, аби не зіпсувати свято застарілими традиціями. Тож Life24 підготували добірку тенденцій, які повільно відходять у минуле.

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Весільні тенденції, які втрачають свою актуальність

Дарувати на весілля предмети декору або посуд



Предмети для дому краще не дарувати / Фото Unsplash

Актуальність весільних подарунків особливо важлива. Зараз наречені все рідше вносять у списки побажань аксесуари для дому або предмети побуту. За час карантину люди проводили чимало часу вдома, тож завзято брались облаштовувати простір. Тому зараз пари все рідше очікують таких весільних подарунків, як предмети для кухні, спальні чи двору.

Традиційне підкидання букетів та пов'язок



Підкидати букети та пов'язки вже не модно / Фото Unsplash

Ця традиція здавалась вічною, адже вона протягом багатьох років вважалась обов'язковою на кожному святкуванні. Проте зараз все змінюється. Весільний фотограф Томас Біман пояснює це так:

Пари не хочуть звільняти танцмайданчик для цих застарілих традицій. Минулого року ми відвідали 47 весіль, і лише 4 або 5 пар кидали букет/підв'язку,

– розповідає він.

Натомість пари вдаються до креативу та вигадують унікальні конкурси, які роблять їхнє свято оригінальним.

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Без зайвих деталей



Пари не готові витрачати гроші на зайві деталі / Фото Unsplash

Наречені все частіше відмовляються від непотрібних деталей на весілля, які несуть за собою багато витрат. Ще більшу заощадливість експерти прогнозують у 2022, адже пандемія навчила зосереджуватись лише на тому, що дійсно важливе. Тож традиційні весільні сувеніри, швидше за все, не матимуть вже такої популярності.

Декор з повітряних кульок



Декор з повітряних кульок втрачає популярність / Фото Unsplash

Арки і фотозони з повітряних кульок зазвичай асоціювались з весіллям. Проте останнім часом тенденція оформлювати зал такими аксесуарами зникає. Наречені частіше обирають інші предмети для декорацій, зокрема популярнішими стають фотозони та арки з квітів.

Маленькі весілля втратять актуальність



Маленьких весіль буде в рази менше у 2022 / Фото Unsplash

Мікровесілля стануть швидше винятком із правил. Багато пар чекали послаблення карантину, аби мати можливість провести більші святкування. Під час пандемії наречені зазвичай проводили мінівесілля, адже не мали можливості запросити на святкування всіх друзів та рідних. Тому у 2022 пишних весіль з великою кількістю гостей буде в рази більше.

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Кейтеринг не буде надто популярним



Фуршетні столи не надто актуальні / Фото Unsplash

Фуршетні столи із закусками, алкоголем та іншою їжею безперечно виглядають дуже стильно та гарно, проте їхня популярність зараз зменшується. Весільні фотографи з компанії WISPP звернули увагу, що наречені схильні повертатись до традиційного святкування за столами і рідше оформляють фуршетні столи.