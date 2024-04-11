Безлад може викликати депресію: чому важливо зробити весняне розхламлення будинку

Безлад у домі може неабияк вплинути на психічний стан, викликати депресію й навіть змусити людину погладшати. Психологи також зауважують, що зайві речі та хаос погіршують пам'ять та знижують контроль над реакціями.

Саме тому психологи радять щосезону проводити розхламлення й викидати усі непотрібні речі. Як швидко розібрати мотлох і легко попрощатися з непотрібними речами – далі у матеріалі.

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Чому безлад негативно впливає на психіку

Вчені провели чимало досліджень, які продемонстрували, що безлад і хаос вдома чи на робочому місці напряму впливає на психіку. Психологи також стверджують, що чимало людей починають прибирати, щоб зібратися з думками або заспокоїтися після стресової ситуації. Фахівці кажуть, що це природні процеси, а безлад – лише погіршує самопочуття як фізичне, так і психічне.

Погіршує пам'ять, псує харчові звички, знижує контроль над реакціями. Бардак збільшує ризик розвитку афективних розладів та заважає концентрації уваги, прийняттю рішень. Він пригнічує креативність, знижує продуктивність та виснажує енергію,

– наголосив доктор Фейт Коулман.

Спеціалісти зауважують, що безлад також може впливати на стосунки між партнерами. І вплив цей – не у кращий бік. Психологи наголошують, що чимало досліджень вже продемонструвало, що життєвий простір людини – це її "психологічний будинок", і якщо у ньому безлад – то особистість матиме кепські відчуття.



Не варто жалкувати про викинуті речі / Фото Freepik

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Дослідження також підтверджують, що безлад має сильніший вплив на жінок, адже у них підвищується гормон стресу – кортизол. Ба більше, у деяких особистостей навіть може розвинутися депресія. На чоловіків же безлад має менший вплив.

Загалом, позбування непотрібних речей й організований простір позитивно впливає на людину, а саме:

покращує настрій, оскільки мозок розслабляється під час прибирання;

прибирання допомагає худнути;

чистий простір підвищує працездатність, людині простіше зосередитися;

знижується рівень тривоги;

сон стає кращим;

покращує спілкування.

Як ефективно та швидко позбутися непотрібних речей

Щоб позбутися непотребу, достатньо користуватися кількома простими правилами: