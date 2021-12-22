Як борода змінює чоловіків: 10 цікавих порівнянь

22 грудня 2021 , 07:28
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Джерело:

Reddit

Дивовижно, як звичайна борода може кардинально змінювати чоловіків. Ніби одна невелика деталь, а вже здається, ніби на фотографіях дві зовсім різних людини.

Герої нашої добірки поділилися своїми цікавими перевтіленнями. Вони вирішили запустити бороду – і точно не пошкодували, адже вона їм дійсно личить. Дехто одразу перетворився із юнака у брутального вікінга!

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Непогано так! Але зауважимо, що між фото 10 років різниці

Фото reddit Mikeosis

До – після

Фото reddit Wise-Knowledge-3471

Хлопець вже рік відрощує бороду 

Фото reddit Softdaddy

Гарна ідея!

Фото reddit kajola1969

Різниця між фото – 3 місяці

Фото imgur makemusicmakemone

Хлопець дійсно змінився! 

Фото reddit LonelyBunchaBaloney

"Утеплився" до зими

Фото інстаграм luddit66

Вау!

Фото reddit Synthiviper

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Як краще?

Фото imgur matyiq

Шість тижнів різниці

Фото reddit Grassmartian

Автор: Петро Синєокий