Як борода змінює чоловіків: 10 цікавих порівнянь
22 грудня 2021 , 07:28Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Дивовижно, як звичайна борода може кардинально змінювати чоловіків. Ніби одна невелика деталь, а вже здається, ніби на фотографіях дві зовсім різних людини.
Герої нашої добірки поділилися своїми цікавими перевтіленнями. Вони вирішили запустити бороду – і точно не пошкодували, адже вона їм дійсно личить. Дехто одразу перетворився із юнака у брутального вікінга!
Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею
Непогано так! Але зауважимо, що між фото 10 років різниці
Фото reddit Mikeosis
До – після
Фото reddit Wise-Knowledge-3471
Хлопець вже рік відрощує бороду
Фото reddit Softdaddy
Гарна ідея!
Фото reddit kajola1969
Різниця між фото – 3 місяці
Фото imgur makemusicmakemone
Хлопець дійсно змінився!
Фото reddit LonelyBunchaBaloney
"Утеплився" до зими
Фото інстаграм luddit66
Вау!
Фото reddit SynthiviperДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Як краще?
Фото imgur matyiq
Шість тижнів різниці
Фото reddit Grassmartian