Внутрішній критик може прокинутись разом із вами зранку, і коли ви стоятимете перед дзеркалом, він може казати: "Подивись, яка ти негарна". Або ж підстерігатиме на роботі: "У тебе замало знань для цього проєкту, ти нічого не зможеш зробити". Американська психологиня Ліза Фаєрстоун розповідає про 4 кроки, які змусять надовго замовкнути вашого внутрішнього критика.

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Побачте свого критика

Для початку важливо виокремити ці думки, які псують ваш настрій і самооцінку і визнати, що вони вам насправді шкодять:

Пам’ятайте, що ваш критичний внутрішній голос не є відображенням дійсності. Це лише точка зору, яку ви прийняли на основі деструктивного досвіду та поглядів інших людей,

– каже психологиня

Відділіться від свого критика

Спробуйте записати усі ці думки у третій особі. Замість "Я нічого не можу досягнути, я ніколи не буду успішним" напишіть "Ти нічого не можеш досягнути, ти ніколи не будеш успішним". Це допоможе подивитись на ці твердження відсторонено і побачити, яким ворожим буває цей внутрішній голос.

Випишіть усі твердження, які каже вам внутрішній критик / Фото Unsplash

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Відповідайте йому

Відчуваючи, що у важливий момент в думки прокрадається знецінення та самокритика, важливо себе похвалити і підмітити свої хороші сторони. Психолог Роман Кузнецов радить на усі негативні закиди внутрішнього критика давати рішучу відповідь.

Експерт пропонує кілька таких відповідей на типові твердження вашого внутрішнього критика.

"Ти зробив не все, що хотів" – Але ж важливо і те, що я зробив, я все одно молодець.

"Все має бути під контролем" – Ні, не має, адже життя непередбачуване.

"От бачиш, у тебе нічого не вийшло" – Зате я спробував і пишаюсь цим.

"Та у тебе не вистачить навичок / мізків" – Якщо я захочу, то зможу навчитись всього.

"Ти поганий батько / погана мати" – Так, я можу зірватись, але це не робить мене поганим, я даю дитині багато любові.

"Ти нічого не досягнув, лузер" – Моя цінність у мені самому, а не в моїх досягненнях.

Давайте рішучу відповідь критику / Фото Unsplash

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Не дійте так, як вам каже критик

Цей голос може стати голоснішим, може змушувати вас зі страхом кидати свої починання та ніколи не ризикувати. Проте психологиня радить не слідувати його вказівкам, як би важко й боязко не було:

Виявляючи внутрішнього критика, відокремлюючись від цього руйнівного процесу мислення та борючись з ним, ви станете сильнішими, тоді як ваш внутрішній критик стає слабшим,

– радить Ліза Фаєрстоун