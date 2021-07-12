Внутренний критик может проснуться вместе с вами утром, и когда вы будете стоять перед зеркалом, он будет говорить: "Посмотри, какая ты некрасивая". Или подстерегать на работе: "У тебя мало знаний для этого проекта, ты ничего не сможешь сделать". Американский психолог Лиза Фаерстоун рассказывает о 4 шагах, которые заставят надолго замолчать вашего внутреннего критика.

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Нужно увидеть своего критика

Для начала важно выделить те мысли , которые портят ваше настроение и самооценку, и признать, что они вам на самом деле вредят:

Помните, что ваш критический внутренний голос не является отражением действительности. Это лишь точка зрения, которую вы приняли на основе деструктивного опыта и взглядов других людей, – говорит психолог

Отделитесь от своего критика

Попробуйте записать все эти мысли в третьем лице. Вместо "Я ничего не могу достичь, я никогда не буду успешным" напишите "Ты ничего не можешь достичь, ты никогда не будешь успешным" . Это поможет посмотреть на утверждения отстраненно и увидеть, каким враждебным бывает этот внутренний голос.

Выпишите все утверждения, которые говорит вам внутренний критик / Фото Unsplash

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Отвечайте ему

Чувствуя, что в важный момент в мысли прокрадывается обесценивание и самокритика, важно себя похвалить и подметить свои хорошие стороны . Психолог Роман Кузнецов советует на все негативные упреки внутреннего критика давать решительный ответ.

Эксперт предлагает несколько таких ответов на типичные утверждения вашего внутреннего критика.

"Ты сделал не все, что хотел" – Но важно и то, что я сделал, я все равно молодец.

"Все должно быть под контролем" – Нет, не должно, ведь жизнь непредсказуема.

"Вот видишь, у тебя ничего не вышло" – Зато я попробовал и горжусь этим.

"Да у тебя не хватит навыков / мозгов" – Если я захочу, то смогу научиться всему.

"Ты плохой отец / плохая мать" – Да, я могу сорваться, но это не делает меня плохим, я даю ребенку много любви.

"Ты ничего не достиг, лузер" – Моя ценность во мне самом, а не в моих достижениях.

Давайте решительный ответ на критику / Фото Unsplash

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Не действуйте так, как вам говорит критик

Этот голос может стать громче, может заставлять вас со страхом бросать свои начинания и никогда не рисковать. Однако психолог советует не следовать его указаниям , как бы трудно и страшно не было: