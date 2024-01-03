Однак ніхто не є продуктивним на 100% весь час, тож не варто забувати й про відпочинок. Як поєднати релакс та продуктивність, а також які звички варто додати до свого життя, щоб бути більш ефективним, розповідаємо далі.

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Розставляйте пріоритети

Багато людей приходять на роботу й одразу "пірнають" в електронну пошту чи месенджери, щоб відповісти на всі повідомлення, але це – не зовсім хороший план. Починаючи новий день, слід окреслити для себе низку першорядних справ, рекомендує докторка філософії, тренерка з продуктивності, авторка й ораторка Мелісса Гратіас.

Щойно ви входите в переповнений вагон метро, який є вашою поштовою скринькою, ви вирушаєте в дорогу. Ви дбаєте про потреби інших людей. Розставлення пріоритетів допомагає вам залишатися зосередженим і активним,

– підкреслює вона.

Не забувайте рухатись

Ні для кого не секрет, що фізичні вправи покращують роботу мозку. Дослідження показують, що включення фізичних вправ у свій робочий день може поліпшити навички тайм-менеджменту на 72%. Вони також підвищують енергію, спонукають людину обирати здоровішу їжу впродовж дня і покращують сон, стверджує Крістал Коннер, лайф-коучиня і ведуча подкасту "Як бути небезпечною жінкою".

Оптимізуйте свій список справ

Люди, які ведуть щоденний список справ, більш продуктивні, ніж ті, хто цього не робить. Але засоби, які використовуються, так само важливі, як і сам список.

Заощаджуйте останні 15 хвилин кожного дня, щоб оновити свій основний список завдань. Видаліть те, що ви завершили, додайте нові справи, і знайдіть хвилинку, щоб перевести дух і визнати, що ви зробили роботу якнайкраще,

– каже Мелісса Гратіас.

Робіть перерви

Перерви необхідні для продуктивності. Коли у нас багато справ, нам легше впоратися із завданням, замість того, щоб витрачати час на відпочинок.

Займайтеся справами, які дають відпочинок аналітичним частинам мозку і частинам мозку, що відповідають за розв'язання проблем: встаньте з-за столу, зробіть невеличку прогулянку, розімніть м'язи, послухайте музику та помедитуйте.

Уникайте гортання соціальних мереж під час цих перерв, бо ця діяльність не дає префронтальній корі часу на відпочинок,

– підкреслює експертка з продуктивності.

Будьте креативними

Створення ранкової звички, на яку ви з нетерпінням чекаєте, допоможе вам підвестися з ліжка і полегшить важкі почуття. У цьому переконана Айше Бірсель, лайф-тренерка та авторка книжки "Створіть довге життя, яке ви любите".

Я часто прокидаюся з почуттям переляку, спустошеності або песимізму, і коли я відчуваю це, все, що мені хочеться, – це відкинути ковдру і ще трохи поспати. Натомість я виявила, що творчість – найкраща протиотрута від песимізму. Саме через це я привчила себе рано вставати, заварювати чай і брати до рук ручку та малювати між 5 і 6 ранку,

— ділиться своїм досвідом Айше Бірсель.

Перерви необхідні для продуктивності / Фото Pexels

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Не практикуйте багатозадачність

Багато хто впевнений у тому, що продуктивність тісно пов'язана з багатозадачністю, але насправді все навпаки. Якщо ми зосередимося на чомусь одному, у нас більше шансів зробити це швидше, ніж жонглювати кількома завданнями.

Визначте два-три важливі завдання, які потрібно виконати протягом дня. Не переходьте до наступного завдання, поки те, над яким ви зараз працюєте, не буде завершено. Це позбавить вас від спроб одночасно виконувати кілька завдань і відчуття, ніби ви нічого не завершили наприкінці дня,

– зазначає Крістал Коннер.

Встановлюйте і відстежуйте свої цілі

Щомісяця (або щотижня) виділяйте час для оцінки вашого прогресу в досягненні цілей.

Без цілей ви блукаєте своїм життям, зосередившись на землі прямо перед собою, а не на вершині гори вдалині,

– каже Гратіас.

Делегуйте, коли це можливо

Вивільнення часу може зробити людину продуктивнішою, тому Крістал Коннер рекомендує делегувати завдання для успішнішого особистого та професійного життя

Делегуйте дії, які можуть бути виконані більш ефективно і швидше кимось іншим. Це може означати, що вам доведеться найняти когось, хто допоможе навести лад у домі, замовити продукти, доставку їжі або передати завдання колегам, які краще їх вирішать,

– пояснює вона.

Практикуйте співчуття

Говоріть собі "Я люблю тебе" наприкінці кожного дня, щоб підвищити продуктивність у майбутньому. Спочатку це може здатися безглуздим, але робіть це щонайменше 21 день, щоб це стало звичкою. Щойно ви перепрограмуєте свій мозок, ви зловите себе на співчутті до себе й уникатимете самознищувальних зауважень на кшталт: "Це було нерозумно з мого боку".

Почніть щось нове

У міру того, як ми зростаємо особисто і професійно, може бути важко починати щось нове. Але наявність "розуму новачка" може піти тільки на користь.

Як каже Айше Бірсель, хоч це і суперечить здоровому глузду, але те, що ми найкращі, може стримати нас. Натомість дослідження незвіданого може привести до найбільш значущої роботи.