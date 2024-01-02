Експерти вважають, що будь-яке бажання повинно йти з серця, а розум уже має покладатися на нього. Тоді мрії мають більше шансів здійснитися. Яка ж техніка допоможе правильно сформувати бажання і зробити мрії реальністю, розповідаємо далі.

До теми Початок – найважливіша частина роботи: мотиваційні цитати для початку року

Техніка "101 бажання"

Цю методику реалізації бажань розробив Ігор Сібальді, письменник, учений-богослов і драматург.

Ми прекрасно знаємо, що просто бажати недостатньо. Щоб висловити все те, що у нас на душі, ми пишемо чорним по білому, надаючи цьому силу реалізації, гідність,

– кажуть експерти видання.

Вони додають, що ця вправа передбачає прийняття на себе відповідальності за те, що ви хочете. Адже саме це не дає змоги забувати про свої бажання, тобто змушує тренувати розпізнавання можливостей, щоб не втрачати їх.

Таким чином, благі наміри й бажання стають реальністю, а мрії, що збулися, стають тим життям, про яке завжди фантазували.

Правила техніки "101 бажання"

Щоб сформулювати своє бажання або добрий намір, дотримуйтесь цих правил:

Починайте речення зі слів "Я хочу".

Уникайте вживання заперечення, ніколи не кажіть: "Не хочу…".

Кожне речення має бути не більше 14 слів. Чому? Тому що 14 – це кількість слів, які людина може вимовити на одному диханні.

Не загадуйте подібні бажання (наприклад, "хочу будинок у Лондоні, хочу будинок у Парижі").

Формулюйте бажання, думаючи про мету, а не про кошти (наприклад, "Я хочу поїхати на Балі", а не "Я хочу поїхати на Балі за стільки-то тисяч євро").

Не порівнюйте себе ні з ким.

Бажання має бути чітким та конкретним / Фото Pexels

Бажання мають бути конкретними, точними. Немає сенсу бути універсальним. Наприклад, "Я хочу бути багатим" не працює. Скоріше, варто сказати: "Я хочу перебудувати будинок моїх бабусі й дідуся", щоб мати точну мету.

Не використовуйте прізвиська та зменшувальні імена.

Не висловлюйте бажань, звертаючись до інших, завжди уточнюйте, чим ви можете їм допомогти. Наприклад, фраза "Я хочу, щоб мій двоюрідний брат одужав" не підходить, але фраза "Я хочу допомогти моєму двоюрідному братові одужати" – так.

Не бажайте зустрічей чи романтичних подій із конкретними людьми. Над іншими людьми ми не маємо влади, радше сформулюйте, як можна було б стати кращими у стосунках. Наприклад: "Я хочу взяти на себе зобов'язання завжди бути чесним у стосунках".

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Кроки до здійснення "101 бажання"

Перший крок цієї техніки – написати 150 бажань. Для цього візьміть два зошити. У першому напишіть одразу 150 бажань – вони мають бути чіткими, здійсненними, навіть невеликими. Наприклад, фрази "Я хочу взяти кошеня" або "Я хочу створити невеликий город на своєму балконі" також можуть спрацювати. Обов'язкова умова: пишіть тільки те, чого ви дійсно хочете.

Другий крок: виберіть 101 бажання. Тепер візьміть другий зошит і виберіть 101 бажання – найважливіші, пріоритетніші для вас. Запишіть їх із впевненістю. 101 бажання обирають, тому що це число в процесі, а не завершене, воно вказує на майбутнє.

Третій же крок є найцікавішим – протягом 365 днів вам доведеться перечитувати їх щодня, раз на день. І в міру реалізації викреслювати бажання. Ви побачите, що незабаром список стане коротшим. Якщо ж бажань майже не залишатиметься, можна буде поповнити його новими, можливо, взявши їх із тих, які залишилися в першому списку.

Завершення техніки

Через рік буде корисно і цікаво відзначити, які бажання збулися, а які ні, над якими напрямами ще належить працювати й до яких ви готові.

У будь-якому разі, через рік радять вирвати ці сторінки й спалити їх, щоб відпустіть те, що було, і звільніть місце для того, що буде.