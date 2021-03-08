Як часто потрібно змінювати подушку для сну: пояснює лікар

Якщо ви спите на старій подушці, то пам’ятайте – поруч з вами тисячі пилових кліщів, які можуть спричинити проблеми зі здоров’ям. Краще одразу придбайте нову – радить лікар.

Цю проблему розглядав відомий у Великій Британії медик Каран Радж. Він розповідає цікаві факти про людське тіло у своєму тіктоці. Зараз за його сторінкою стежать понад 3 мільйони підписників.

Цікаво Прекрасний чай з корицею, який допоможе вам заснути: рецепт від експертки

Одне з нещодавніх відео медика стосувалося небезпеки від старих подушок. Його переглянули понад мільйон разів.

Чому не можна спати на старих подушках?

Все через пилових кліщів. Вони харчуються відмерлими частинками шкіри, які часто опиняються на ліжку та подушках. Крім того, "незвані гості" випорожнюються близько 20 разів на день. Як наслідок – може виникнути алергія та проблеми із диханням.

Не забувайте змінювати подушки / Фото Pixabay

Інша небезпека старих подушок: вони легко вбирають піт та жирові виділення з тіла людини. Таке вологе середовище є дуже сприятливим для плісняви та інших небезпечних бактерій.

Якщо ви можете згорнути свою подушку вдвоє, і вона не складеться назад, то це вже "мертва подушка". Вона не допоможе вам підтримувати шию та хребет на одному рівні, – стверджує лікар.

Як часто потрібно змінювати подушку?

За словами лікаря, це варто робити щонайменше раз на два роки. Тоді подушка буде більш-менш безпечною.

Цікаво Секрет ідеального тіла: дієтологиня розкрила 6 базових принципів, яких може дотриматись кожен

Змінюйте подушку щонайменше раз на два роки / Фото Pixabay

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Деякі коментатори не зовсім погодилися із лікарем. На їхню думку, звичайне прання "визволить" подушку від напливу пилових кліщів та інших бактерій. Однак доктор Радж все одно рекомендує міняти подушку кожні два роки. Адже прання не може повністю очистити її від усіх алергенів.