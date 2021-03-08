Если вы спите на старой подушке, то помните – рядом с вами тысячи пылевых клещей, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Лучше сразу приобретите новую – советует врач.

Эту проблему рассматривал известный в Великобритании медик Каран Радж. Он рассказывает интересные факты о человеческом теле в своем тиктоке. Сейчас за его страницей следят более 3 миллионов подписчиков.

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В одном из недавних видео медик обьяснил о неочевидных опасностях от старых подушек. Его посмотрели более миллиона раз.

Почему нельзя спать на старых подушках?

Все из-за пылевых клещей. Они питаются отмершими частичками кожи, которые часто оказываются на кровати и подушках. Кроме того, "незваные гости" испражняются около 20 раз в день. Как следствие – может возникнуть аллергия и проблемы с дыханием.

Не забывайте менять подушку / Фото Pixabay

Другая опасность старых подушек: они легко впитывают пот и жировые выделения из тела человека. Такое влажная среда является очень благоприятной для плесени и других опасных бактерий.

Если вы можете свернуть свою подушку вдвое, и она не сложится назад, то это уже "мертвая подушка". Она не поможет вам поддерживать шею и позвоночник на одном уровне, – утверждает врач.

Как часто нужно менять подушку?

По словам врача, это стоит делать минимум раз в два года. Тогда подушка будет более-менее безопасной.

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Меняйте подушку хотя бы раз в два года / Фото Pixabay

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Некоторые комментаторы не совсем согласились с врачом. По их мнению, обычная стирка "освободит" подушку от наплыва пылевых клещей и других бактерий. Однако доктор Радж все равно рекомендует менять подушку каждые два года. Ведь стирка не может полностью очистить ее от всех аллергенов.