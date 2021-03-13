Ваш мозок може більше: як ніколи не забувати прочитане – поради

Читання книг має лише переваги: ви поповнюєте свій словниковий запас, переживаєте нові емоції, надихаєтесь та генеруєте нові ідеї. Звісно, якщо ви добре запам'ятали те, що щойно прочитали. Проте скоріше за все, дочитуючи абзац до кінця, вже насилу можете пригадати, про що взагалі йшлося.

Річ в тому, що читання – це не просто розуміння слів на папері. Це низка складних процесів у нашому мозку, у які залучені не лише зорові та слухові системи, а й нейронні ланцюги, що змушують нас переживати певні емоції і кодують пам'ять. То чому наш мозок вперто відмовляється запам'ятовувати прочитане і як це виправити?

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У чому перевага паперових книжок

Багатьом людям важко переказати прочитаний текст вже за кілька хвилин після того, як вони відклали текст. Професорка інформатики в Університеті штату Каліфорнія в Сан-Хосе вважає, що головна проблема у тому, що ми читаємо все більше електронних книг. На її думку, люди, які читають паперову книгу більш сконцентровані, тоді як читання на екрані – суцільне відволікання.

Надавайте перевагу паперовим книгам / Фото Unsplash

Що таке "зацікавлений читач"

Когнітивний невролог Меріанн Вольф розповідає, що читаючи друковану книгу ми стаємо по-справжньому зацікавленим читачем. Що це означає? Зацікавлений читач встановлює асоціації, пов'язує прочитане з попереднім досвідом, сумнівається у фактах і ставить запитання: "Дійсно? Це точно правда? А як щодо…?".

Намагайтесь обдумувати прочитане / Фото Unsplash

Якщо ви намагаєтесь якомога швидше прочитати текст і постійно відволікаєтесь, то не даєте мозку жодних шансів побудувати нові зв'язки. Без аналізу прочитаного і формування асоціацій ви швидко забудете все.

Щось із тексту ви, звісно, запам'ятаєте. Але не на глибокому рівні – у вас просто не було на це часу,

– зазначає невролог

Забувати теж потрібно

У сучасному світі так багато інформації, що мозок просто змушений її фільтрувати, забуваючи те, що на не потрібно. Так вважає когнітивний невролог з Чиказького університету Моніка Розенберг.

Концентруйтесь на читанні / Pexels

Таким інструментом фільтрації виступає увага. Якщо ви уважні та зосереджені під час читання, ви немов кажете мозку: "Ця інформація важлива", допомагаючи йому фільтрувати: що варто запам'ятати, а що – проігнорувати.

То як запам'ятовувати прочитане?

Роземберг дала кілька порад, які дозволять вам не просто читати, а ще довго пам'ятати інформацію, яку ви щойно дізнались.

1. Зробіть усе можливе, щоб не відволікатись

Моніка Розенберг зізнається, що й сама часто намагається прочитати статтю, а натомість починала спілкуватись зі студентом чи перевіряти пошту. Тому знайшла для себе вихід: вимкнути усі пристрої, наскільки це можливо, та всамітнитись.

Читайте без гаджетів і соцмереж / Фото Unsplash

2. Почніть з малого

Оскільки відгородитись від усіх гаджетів та віртуального світу на кілька годин практично нереально, вона радить почати з 20 хвилин читання паперової книги, аби привчити свій мозок концентруватись. 20 хвилин легше вписати у напружений графік, ніж цілі 2-3 години, правда ж?

3. Практикуйте активне читання

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут

Не просто читайте, а створюйте зв'язки: робіть малюнки протягом читання, виписуйте цитати, виділяйте текст, розповідайте про цікаві моменти друзям. Це не означає, що ви повинні маркером виділити мало не всю книжку. Привчіть себе аналізувати прочитане, записувати й власні думки й питання, які у вас виникають. Робіть це на полях чи в окремому зошиті – єдиного рецепта немає.

Невролог зізнається, що ці практики та читання по 20 хвилин повернули їй задоволення до читання:

Кінцевою метою читання має бути не запам'ятовування, а розуміння,

– наголосила Розенберг