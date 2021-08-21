Як дати нове життя вашим стосункам: 5 дієвих порад від психологині

Перші місяці закоханості - це сплеск гормонів, щасливий блиск в очах, пристрасть і обіцянки "бути назавжди". Проте у тривалих стосунках люди змінюють, як і їх почуття, які вже не будуть такими, як на початку. Експертка розповідає, як додати іскри у стосунки навіть у кризові моменти.

Австралійська психологиня Шантель Оттен вважає, що через 18 місяців після початку стосунків пари починають відчувати деякий емоційний спад. Після хвилі закоханості вони починають бачити недоліки одне одного і запитувати себе: "Чи хочу я бути далі з цією людиною? Що буде далі? Чому він змінився?".

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Експертка переконана, що такі "емоційні гойдалки" – це нормально. Вона дала кілька порад, як повернути у стосунки колишні яскраві емоції та зробити їх ще міцнішими.

Напишіть листа партнеру

Перший крок до розв'язання проблем – їх визнання зі сторони обох партнерів. Тому навіть якщо вам важко висловлювати свої емоції в голос, ви можете написати коханому листа, у якому чесно висловити своє занепокоєння, без критики чи обвинувачень.

Відверто поговоріть про ваші проблеми / Фото Unsplash

Тільки тоді ви разом зможете визнати, що щось у стосункам вас не влаштовує і вирішити, що робити далі.

Говоріть через "я – позицію"

Шантель Оттен радить почати відновлювати емоційну близькість: відразу говорити, що вас непокоїть, а не тримати до останнього; не тримати образи; проявляти співчуття до партнера і намагатись його зрозуміти. У критичній ситуації важливо тримати зв'язок, а не закриватись, гупати дверима і кидати слухавку.

Навіть якщо ви посварились, варто говорити без образ лише про свої почуття. До прикладу:

Хороший варіант: "Зараз я почуваюсь самотнім. Мені стане краще, якщо ти мене обнімеш"

Поганий варіант: "Ти ніколи мене не обіймаєш і не цілуєш!"

Зверніть увагу на інтим

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Сексуальна складова – це також важлива частина стосунків. Психологиня вважає, що є кілька простих способів повернути пристрасть, з яких можна почати:

Проявляти ніжність: більше торкатись одне одного, обійматись, триматись за руки. Переглянути звичний сценарій: прослідкувати, хто частіше ініціює секс, хто пропонує щось нове і помінятись ролями; якщо ви звикли займатись коханням лише вночі, спробуйте зробити це зранку або в обід на вихідних – це додасть нових емоцій. Досліджуйте одне одного: не зосереджуйтесь на оргазмі, а спробуйте просто насолоджуватись близькістю, додавати нових практик тощо.

Досліджуйте сексуальність одне одного / Фото Unsplash

Оберіть свою мову кохання

Ми вже розповідали, що деякі вчені виділяють 5 мов кохання, через які люди можуть виражати свої почуття. Комусь потрібно чути зізнання у коханні, іншим – важливі вчинки, а ще комусь – подарунки.

Спробуйте визначити, яка з мов кохання важлива для вас і поділіться цим одне з одним. Так вам буде простіше проявляти турботу, адже ви знатимете, як зробити людині приємне. І не доведеться здогадуватись.

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Не втомлюйтесь дізнаватись більше про партнера

На початку стосунків нам було цікаво, які у людини захоплення, думки тощо. З часом же нам здається, що ми все одне про одного знаємо. Проте люди змінюються, тому запитавши коханого якось увечері, про що він думає, які у нього плани на майбутнє, чим новим він би хотів зайнятись чи про посаду його мрії, ви можете сильно здивуватись.

Можливо, ваші стосунки застигли на одному місці саме тому, що ви давно одне одним щиро не цікавились.