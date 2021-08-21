Австралийский психолог Шантель Оттен считает, что через 18 месяцев после начала отношений пары начинают испытывать некий эмоциональный спад. После волны влюбленности они начинают видеть недостатки друг друга и спрашивать себя: "Хочу ли я быть дальше с этим человеком? Что будет дальше? Почему он изменился?".

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Эксперт убеждена, что такие "эмоциональные качели" – это нормально. Она дала несколько советов, как вернуть в отношения яркие эмоции и сделать их еще крепче.

Напишите письмо партнеру

Первый шаг к решению проблем – их признание со стороны обоих партнеров. Поэтому даже если вам трудно выражать свои эмоции вслух, вы можете написать любимому письмо и честно выразить свою обеспокоенность, без критики или обвинений.

Откровенно поговорите о ваших проблемах / Фото Unsplash

Только тогда вы вместе сможете признать, что что-то в отношениях вас не устраивает и решить, что делать дальше.

Говорите через "я – позицию"

Шантель Оттен советует начать восстанавливать эмоциональную близость: сразу говорить, что вас беспокоит, а не тянуть до последнего; не держать обиды; проявлять сочувствие к партнеру и пытаться его понять. В критической ситуации важно держать связь, а не закрываться, стучать дверью и бросать трубку.

Даже если вы поссорились, стоит говорить только о своих чувствах. К примеру:

Хороший вариант: "Сейчас я чувствую себя одиноким. Мне станет лучше, если ты меня обнимешь"

Плохой вариант: "Ты никогда меня не обнимаешь и не целуешь!"

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Обратите внимание на интим

Сексуальная составляющая – это также важная часть отношений. Психолог считает, что есть несколько простых способов вернуть страсть, с которых можно начать:

Проявлять нежность: больше касаться друг друга, обниматься, держаться за руки. Пересмотреть привычный сценарий: проследить, кто чаще инициирует секс, кто предлагает что-то новое и поменяться ролями; если вы привыкли заниматься любовью только ночью, попробуйте сделать это утром или в обед на выходных – это придаст новых эмоций. Исследуйте друг друга: не сосредоточивайтесь на оргазме, а попробуйте просто наслаждаться близостью, добавлять новых практик и тому подобное.

Исследуйте сексуальность друг друга / Фото Unsplash

Выберите свой язык любви

Мы уже рассказывали, что некоторые ученые выделяют 5 языков любви, по которым люди могут выражать свои чувства. Кому-то нужно слышать признания в любви, другим – важные поступки, а еще кому-то – подарки.

Попробуйте определить, какой из языков любви важен для вас и поделитесь этим друг с другом. Так вам будет проще проявлять заботу, ведь уже будет известно, как сделать человеку приятное. И не придется догадываться.

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Не уставайте узнавать больше о партнере

В начале отношений всегда интересно, какие у человека увлечения, мысли и тому подобное. Со временем же нам кажется, что мы все друг о друге знаем. Однако люди меняются, поэтому спросив любимого однажды вечером, о чем он думает, какие у него планы на будущее, чем новым он бы хотел заняться или о должности его мечты, вы можете сильно удивиться.