Для того, щоб додати житлу гарних ароматів, не обов'язково витрачати гроші на дорогі освіжувачі повітря чи інші засоби. Достатньо закип'ятити воду зі спеціями. Як працює цей спосіб, розповідаємо далі.

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Як додати свіжості дому завдяки спеціям

Проста каструля теплої води з травами, екстрактами та іншими ароматними добавками може створити приємний, а головне цілком природний, аромат у домі.

Щоб зробити такий хатній освіжувач повітря, варто закип'ятити 2 склянки води та додати туди нарізаний тонкими скибками лимон, кілька гілочок розмарину, декілька крапель ванільного екстракту та одну столову ложку апельсинової цедри.

Усе це разом слід потримати кілька хвилин на вогні, а далі за потреби у каструлю можна додати більше води.

Відтак, аромат киплячих у воді спецій поступово заповнить кухню та інші кімнати вашого будинку. До речі, якщо хочеться більш насиченого запаху, суміш можна надовго лишати на плиті, поступово підливаючи туди воду.