Коли справа доходить до наших домівок, теж важливо, щоб у приміщенні пахло свіжістю. Інакше ми відчуваємо себе неспокійно. Як наповнити домівку гарними ароматами та створити там затишок, розповідаємо далі.

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Регулярно відчиняйте вікна

Засновниця клінінгової компанії та блогерка Мелісса Мейкер каже, що провітрювання – це найпростіший спосіб привнести свіжість до будинку. Особливо гарно це працює, якщо є залишки запахів після приготування їжі, ремонтів.

Вона переконана, що завдяки провітрюванню можна зробити дім чистішим та покращити настрій. Якщо можливо, експертка радить відчиняти вікна з кількох боків будинку, щоб отримати невеликий протяг.

Додайте рослини до свого житла

Рослини можуть не тільки виглядати красиво, а й фільтрувати повітря і додавати приємних запахів. Найкраще, за порадою експертки, шукати квітки з тонкими ароматами й розміщувати їх поблизу місць, які можуть мати неприємні запахи.

Використовуйте ефірні олії

Дифузори – лише один зі способів використання ефірних олій. Також можна спробувати зробити пакетики з харчовою содою, які поглинатимуть неприємні запахи та додаватимуть гарні аромати. Для цього наповніть фільтр для кави харчовою содою, додайте приблизно п'ять крапель ефірної олії та зав'яжіть його, а потім покладіть туди, де треба додати свіжості та покращити запах.

Дифузори можна придбати або виготовити самостійно / Фото Pexels

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Тримайте під рукою свіжі трави

Такі трави, як розмарин, м’ята, лаванда та базилік, мають чудові й свіжі, але не надто нав'язливі аромати. Для того, щоб вдома завжди приємно пахло, можна створити маленький трав’яний сад на вікні або навіть повісити трав’яний вінок.

Робіть випічку

Хлібобулочні вироби справді неймовірно пахнуть. Це не тільки хороший спосіб пригостити гостей та самому почастуватися смачненьким, а ще й гарний засіб, щоб додати приємних запахів дому.

Банановий хліб, шоколадне печиво та фруктові цукерки чи пироги є одними з речей, які можна приготувати, щоб розвіяти привабливий аромат по всьому будинку.

Створіть помандери

Помандери – це апельсини, що нашпиговані гвоздикою. Зазвичай, їх роблять для зимових свят, але вони можуть стати цілком природним способом додати свіжі нотки цитрусових і прянощів у ваш дім у будь-який час.