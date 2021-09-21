Як досягти успіху у творчій професії: вчені з'ясували, від чого це залежить

Дослідники зі США проаналізували життя багатьох митців, в тому числі й Ван Гога, і виявили закономірності у їх творчому шляху. Щоб почати створювати справжні шедеври, потрібно наслідувати попередників і сміливо йти на експерименти. Детальніше – у матеріалі.

У всіх відомих творчих особистостей була так звана "смуга щастя", протягом якої вони створювали свої найкращі роботи. Такого висновку дійшла група вчених з Північно-Західного університету в Іллінойсі.

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На дослідження надихнув Ван Гог

Керівник дослідження, Дашун Ван, вперше задумався над закономірностями у творчості митців, коли відвідав музей Ван Гога в Амстердамі. Тоді він помітив, що своїй найвідоміші роботи художник написав у 1888-1890 роках, такі як "Соняшники" чи "Зоряна ніч".

Свої найкращі твори Ван Гог написав у період "смуги щастя" / Фото Wikimedia

Ван Гог став відомий завдяки яскравим кольорам та постімпресіонізму. Тоді як до цього успішного періоду він писав більш реалістичні картини у темних тонах. Тому Дашун Ван вирішив з'ясувати, чи це справедливо для всіх творчих особистостей і які причини такого сплеску.

Як відбувалось дослідження

Науковцям довелось проробити величезну роботу: вивчити понад 800 тисяч картин різних художників, 79 фільмів від понад 4 тисяч режисерів і понад 20 тисяч статей вчених, щоб зрозуміти, у чому секрет їх успіху. Простежити еволюцію у роботі митців їм вдалось за допомогою штучного інтелекту.

Виявилось, що кожен митець чи вчений рано чи пізно доходив до піка своєї творчості – часу, коли йому вдавалось створювати найкращі зразки мистецтва чи робити відкриття. До нього періоду і після їх творчість була менш успішною. Такі яскраві періоди вчені назвали "смугами щастя".

Найкращі картини, фільми чи статті створюють саме у період "смуги щастя" / Фото Unsplash

У чому секрет успіху

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Такий сплеск творчості не виникав просто так, на порожньому місці. Цьому передувала довга праця. Дослідники виявили два основних фактори, які допомагають досягти успіху:

Робота з творчістю інших митців . Художника, режисерам, авторам варто більше звертати увагу на вже відомі роботи, пробувати їх повторити, копіювати стиль і таким чином – набивати руку.

. Художника, режисерам, авторам варто більше звертати увагу на вже відомі роботи, пробувати їх повторити, копіювати стиль і таким чином – набивати руку. Постійні експерименти. Наслідуючи стиль інших, варто не забувати й про творення власного. За допомогою творчих пошуків так можна створити щось унікальне, що вирізнятиме митця серед інших:

Дослідження доводить, що експерименти та впровадження їх результатів у творчість можуть бути особливо ефективними,

– йдеться у статті

Якщо процес роботи над собою може тривати досить довго, то період "щасливої смуги", на жаль, у більшості митців в середньому тривав близько 5 років. Протягом цього часу їм вдавалось створити яскраві твори та статті, які їх прославили.

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"Експерименти, звісно, – це завжди ризик, оскільки вони можуть ні до чого не привести, але це збільшує ймовірність натрапити на чудову ідею", – заявив Дашун Ван. Отже, ці чинники не гарантують успіху, проте можуть наблизити вас до творчого прориву.