Как достичь успеха в творческой профессии: ученые выяснили, от чего это зависит

Исследователи из США проанализировали жизни многих художников, в том числе и Ван Гога, и обнаружили закономерности в их творческом пути. Чтобы начать создавать настоящие шедевры, нужно изучать работы предшественников и смело идти на эксперименты. Подробнее – в материале.

У всех известных творческих личностей была так называемая "полоса счастья", в течение которой они создавали свои лучшие работы. К такому выводу пришла группа ученых из Северо-Западного университета в Иллинойсе.

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На исследование вдохновил Ван Гог

Руководитель исследования, Дашун Ван, впервые задумался над закономерностями в творчестве, когда посетил музей Ван Гога в Амстердаме. Тогда он заметил, что свои самые известные работы, такие как "Подсолнухи" или "Звездная ночь", художник написал в 1888-1890 годах.

Свои лучшие произведения Ван Гог написал в период "полосы счастья" / Фото Wikimedia

Ван Гог стал известен благодаря ярким цветам и постимпрессионизму. Тогда как до этого успешного периода он писал более реалистичные картины в темных тонах. Поэтому Дашун Ван решил выяснить, справедливо ли это для всех творческих личностей и каковы причины такого всплеска.

Как происходило исследования

Ученым пришлось проделать огромную работу: изучить более 800 тысяч картин разных художников, 79 фильмов от более 4 тысяч режиссеров и более 20 тысяч статей ученых, чтобы понять, в чем секрет их успеха. Проследить эволюцию в работе художников им удалось с помощью искусственного интеллекта.

Оказалось, что каждый художник или ученый рано или поздно доходил до пика своего творчества – времени, когда ему удавалось создавать лучшие образцы искусства или делать открытия. До этого времени и после него творчество было менее успешным. Такие яркие периоды ученые назвали "полосами счастья".

Лучшие картины, фильмы или статьи создают именно в период "полосы счастья" / Фото Unsplash

В чем секрет успеха

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Такой всплеск в творчестве не возникал просто так, на пустом месте. Этому предшествовала долгая работа. Исследователи обнаружили два основных фактора, которые помогают достичь успеха:

Работа с творчеством предшественников. Художникам, режиссерам, авторам следует больше обращать внимание на уже известные работы, пробовать их повторить, копировать стиль и таким образом набивать руку.

Художникам, режиссерам, авторам следует больше обращать внимание на уже известные работы, пробовать их повторить, копировать стиль и таким образом набивать руку. Постоянные эксперименты. Следуя стилю других, не стоит забывать и о создании собственного. С помощью творческих поисков так можно создать что-то уникальное, что будет отличать вас среди других:

Исследование доказывает, что эксперименты и внедрение их результатов в творчество могут быть особенно эффективными,

– говорится в статье

Если процесс работы над собой может продолжаться долго, то период "счастливой полосы", к сожалению, у большинства в среднем длился около 5 лет. В течение этого времени им удавалось создать яркие произведения и статьи, которые их прославили.

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"Эксперименты, конечно, – это всегда риски, поскольку они могут ни к чему не привести, но это увеличивает вероятность наткнуться замечательную идею", – заявил Дашун Ван. Следовательно, эти факторы не гарантируют успеха, однако могут приблизить вас к творческому прорыву.