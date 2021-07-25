Вмикати вентилятори, ставити по дому ємності з холодною водою, вішати мокрі простирадла для зволоження приміщення – з цими способами все зрозуміло. А як діє грілка, якщо з самої назви випливає, що вона повинна гріти?

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І справді, зазвичай грілку наповнюють гарячою водою і використовують для зігрівання у холодну пору року, адже вона активно віддає тепло. Проте вона так само активно може віддавати й освіжаючий холод. Принцип її дії у спеку такий самий, як і у зимовий період.

Як використовувати

Завчасно підготуйте кубики льоду з морозилки. Тоді просто залийте крижану воду з льодом у грілку – і вона готова до використання. Навідміну від гарячої води, яка буде поступово охолоджуватися, крижана вода з часом нагріватиметься аж до тих пір, поки температура не буде такою ж, як і в приміщенні.

Грілку можна використовувати і влітку / Фото Freepik

Це чудовий засіб трохи відпочити від денної спеки увечері та спокійно заснути. Виробники грілок радять помістити грілку просто в ліжко перед сном, щоб постіль стала прохолодніша, або прикладати її, якщо ви були занадто активні останнім часом.

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Застереження

В особливо спекотні дні вам може хотітись прикласти щось холодне якомога ближче до тіла, щоб хоч трохи відчути полегшення. Проте не забувайте про безпеку: перед цим варто обгорнути грілку у якусь тканину (футболку, полотенце), щоб запобігти надмірному охолодженню.