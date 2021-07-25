Включать вентиляторы, ставить по дому емкости с холодной водой, вешать мокрые простыни для увлажнения помещения – с этими способами все понятно. А как действует грелка, если из самого названия следует, что она должна греть?

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И действительно, обычно грелку наполняют горячей водой и используют для обогрева в холодное время года, ведь она активно отдает тепло. Однако она так же активно может отдавать и освежающий холод. Принцип ее действия в жару такой же, как и в зимний период.

Как использовать

Заранее подготовьте кубики льда из морозилки. Тогда просто залейте ледяную воду со льдом в грелку – и она готова к использованию. В отличие от горячей воды, которая будет постепенно остывать, ледяная вода со временем будет нагреваться до тех пор, пока температура не будет такой же, как и в помещении.

Грелку можно использовать и летом / Фото Freepik

Это замечательное средство, чтобы немного отдохнуть от дневной жары вечером и спокойно уснуть. Производители грелок советуют поместить грелку прямо в кровать перед сном, чтобы постель стала прохладная, или прикладывать ее, если вы были слишком активные в последнее время.

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