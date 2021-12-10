Якщо хлопець робить для вас чудові фотографії – цінуйте його. Адже не кожному вистачає витримки та вміння зробити своїм коханим красиві світлини. Користувачки твітера поділилися яскравими порівняннями на цю тему. Оцініть ці кумедні знімки: зліва – як дівчата фотографують своїх хлопців, а справа – що отримують у відповідь.

Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею

Чудовий момент для фото!

Фото твітер cierajewelmua

Тут ще не все так погано

Фото твітер RachellYahya

Головне, щоб фото було чітким

Фото твітер champagneviri

Дуже близький портрет!

Фото твітер kmcb_22

Моторошне фото!

Фото твітер nojennyno

"Як я фотографую – як він фотографує"

Фото твітер narcoleptic_imp

Хлопець знав, коли сфотографувати

Фото твітер EmmaBostian

Зате смачно!

Фото твітер LucyB_Ry

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Упс!

Фото твітер kimmyjaye

Тут хоча б не настільки розмито

Фото твітер Nishat64