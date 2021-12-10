Если парень делает для вас отличные фотографии – цените его. Не каждому ведь хватает выдержки и умения сделать своим любимым красивые фотографии. Пользователицы твиттера поделились яркими сравнениями по этой теме. Оцените эти забавные снимки: слева – как девушки фотографируют своих парней, а справа – что получают в ответ.

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

Прекрасный момент для фото!

Фото твитер cierajewelmua

Тут еще не все так плохо

Фото твитер RachellYahya

Главное, чтобы фото было четким

Фото твитер champagneviri

Очень близок портрет!

Фото твитер kmcb_22

Жуткое фото!

Фото твитер nojennyno

"Как я фотографирую – как он фотографирует"

Фото твитер narcoleptic_imp

Парень знал, когда сфотографировать

Фото твитер EmmaBostian

Зато вкусно!

Фото твитер LucyB_Ry

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Упс!

Фото твитер kimmyjaye

Тут хотя бы не так размыто

Фото твитер Nishat64