Як хлопці та дівчата фотографують один одного: кумедні порівняння
Джерело:твітер champagneviri
Багатьом дівчатам знайома ця ситуація: вони можуть зробити ідеальну фотографію для свого хлопця, а натомість отримують казна-що. Це дійсно серйозна проблема!
Якщо хлопець робить для вас чудові фотографії – цінуйте його. Адже не кожному вистачає витримки та вміння зробити своїм коханим красиві світлини. Користувачки твітера поділилися яскравими порівняннями на цю тему. Оцініть ці кумедні знімки: зліва – як дівчата фотографують своїх хлопців, а справа – що отримують у відповідь.
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