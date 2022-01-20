Лазанья – це одна з найпопулярніших італійських страв, яка готується з шарів тіста та начинки, що залиті соусом. У нашому матеріалі ділимось найпопулярнішими рецептами італійської лазаньї, яка точно вам засмакує.

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5 найкращих рецептів лазаньї

Лазанья з грибами у часниковому соусі



Лазанья з грибами у часниковому соусі​ / Фото Pinterest

Ця страва потішить насиченим та ароматним соусом із запеченого часнику, шалоту та пряних трав.

Інгредієнти

4 головки часнику;

4 цибулі шалот;

3 столові ложки оливкової олії;

150 грамів пармезану;

250 грамів моцарели;

6 столових ложок вершкового масла;

4 столові ложки муки;

800 мілілітрів молока;

сіль та перець на смак;

4 гілочки шавлії, пів пучка петрушки;

1,5 кілограма печериць;

200 грамів листів для лазаньї.

Спосіб приготування

Крок 1․ Розігрійте духовку до 180 градусів. На деко розкладіть часник та цибулю шалот, зрізавши верхню частину, полийте оливковою олією, загорніть у фольгу і запікайте 1 годину до м'якості.

Крок 2․ Промийте печериці та наріжте їх скибочками, подрібніть шавлію та петрушку. Розтопіть у пательні 2 столові ложки вершкового масла та обсмажуйте гриби 10 – 15 хвилин до м'якості, приправте сіллю та перцем.

Крок 3․Приготуйте соус бешамель. Натріть пармезан на дрібній терці, а моцарелу – на грубій. У пательні розтопіть 4 столові ложки вершкового масла та додайте борошно. Обсмажуйте його, постійно помішуючи, протягом 2 хвилин. За цей час розігрійте молоко і поступово вилийте його у пательню до борошна. Варіть ще 1 – 2 хвилини до загустіння, а тоді зніміть з вогню. У теплу суміш додайте моцарелу, сіль та перець, добре перемішайте соус.

Крок 4․ Очистьте запечений часник та цибулю і помістіть у блендер. Сюди ж додайте ¼ грибів, 200 мілілітрів гарячої води, 2 столові ложки соусу бешамель та збийте все блендером до однорідної.

Крок 5․ Готовий соус з'єднайте з грибами і тушкуйте 5 – 6 хвилин до загусання. Вкінці додайте шавлію та петрушку.

Крок 6. Відваріть листи лазаньї до напівготовності, на дно форми для запікання викладіть тонкий шар соусу з грибами і зверху листи тіста, які також потрібно залити соусом з грибами. Чергуйте шари, поки не закінчаться інгредієнти. Останнім шаром має бути соус.

Крок 7. Посипте готову страву пармезаном і запікайте у духовці 35 – 50 хвилин.

Лінива лазанья з овочами та фаршем



Лінива лазанья з овочами та фаршем / Фото Pinterest

Цей рецепт лінивої лазаньї вам точно буде до вподоби, адже готувати її куди швидше ніж класичну, але смакові якості при цьому не змінюються. Секрет у готовому фарші і овочевій суміші. Детальним рецептом ділимось далі.

Інгредієнти

2 столові ложки рослинної олії;

500 грамів м'ясного фаршу;

2 зубчики часнику;

400 грамів суміші заморожених овочів;

2 столові ложки томатної пасти;

сушений базилік або суміш італійських трав на смак;

сіль на смак;

5 – 6 листів для лазаньї;

150 грамів моцарели.

Спосіб приготування

Крок 1․ Розігрійте у пательні олію та викладіть фарш. Готуйте його на великому вогні протягом 5 хвилин, постійно помішуючи. У м'ясо подрібніть часник, додайте заморожені овочі і готуйте ще кілька хвилин.

Крок 2․ Коли фарш з овочами буде готовий, додайте у пательню томатну пасту, італійські спеції та сіль на смак. Всю суміш залийте окропом, щоб овочі та м'ясо були покриті рідиною.

Крок 3․ Зверху у пательні викладіть листи лазаньї (можна розламати їх навпіл). Вони мають бути покриті рідиною. Накрийте страву кришкою та тушкуйте на маленькому вогні 15 – 20 хвилин.

Крок 4. Після приготування додайте терту моцарелу, накрийте кришкою та дайте постояти кільки хвилин, аби вона розплавилась.

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Лазанья з лавашем, фаршем та соусом бешамель



Простий рецепт лазаньї з лавашем / Фото Pinterest

Ще один простий спосіб приготувати лазанью – використовувати лаваш замість макаронів.

Інгредієнти

1 – 2 цибулини;

2 столові ложки рослинної олії;

500 грамів м'ясного фаршу;

сіль та перець на смак;

4 столові ложки томатної пасти;

100 мілілітрів вершків;

500 грамів вершкового масла;

2 столові ложки муки;

300 мілілітрів молока;

4 листи лаваша;

400 грамів сиру.

Спосіб приготування

Крок 1․ Подрібніть цибулю та обсмажте на пательні в олії. Додайте фарш та готуйте ще 5 хвилин. Додайте сіль, перець, томатну пасту, а через 10 хвилин вилийте вершки. Готуйте 5 хвилин, а тоді зніміть з вогню.

Крок 2․ У сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте борошно та обсмажуйте його 2 хвилини, помішуючи. Вилийте молоко, приправте сіллю та перцем і готуйте протягом 2 – 3 хвилин.

Крок 3. Дно форми для випікання змастіть соусом бешамель, викладіть лист лавашу, третину фаршу, тертого сиру та залийте все соусом. Тоді викладіть ще 2 шари з такою ж послідовністю. Вкінці вилийте весь соус, що залишився, і посипте сиром.

Крок 4. Розігрійте духовку до 180 градусів та готуйте 30 хвилин.

Лазанья з куркою та шпинатом



Лазанья з куркою та шпинатом / Фото Pinterest

Рецепти італійських страв дуже різноманітні, тому навіть лазанью можна готувати з різними інгредієнтами та у різні способи. У цьому рецепті соус бешамель з вершковим сиром, пармезаном і часником неймовірно смакує у тандемі з відвареною курятиною, рикотою та зеленню.

Інгредієнти

350 – 400 грамів курячого філе;

3 столові ложки вершкового масла;

2 зубчики часнику;

3 столові ложки борошна;

600 мілілітрів молока;

сіль на смак;

500 грамів пармезану;

120 грамів крем-сиру;

100 – 120 грамів шпинату;

1 яйце;

180 грамів рикоти;

250 грамів моцарели;

8 листів для лазаньї;

1 – 2 чайні ложки рослинної олії.

Спосіб приготування

Крок 1․ Відваріть куряче філе 15 – 20 хвилин, дайте охолонути та подрібніть.

Крок 2. За цей час розтопіть у сотейнику вершкове масло, додайте подрібнений часник, борошно та перемішуйте 30 секунд. Тонкою стрункою влийте молоко, доведіть суміш до кипіння та готуйте до загустіння.

Крок 3. Зніміть соус з вогню, додайте половину тертого пармезану, крем-сир, шпинат і перемішайте. У іншій місткості збийте яйце з рикотою.

Крок 4. Відваріть листи для лазаньї, змастіть олією форму для випікання та вилийте перший шар соусу. Тоді покладіть 2 листи тіста, поверх суміш з рикоти, курку, моцарелу, тертий пармезан та залийте знову соусом. Повторіть процедуру ще три рази, останній раз залийте зверху соусом та посипте пармезаном.

Крок 5. Розігрійте духовку до 200 градусів та готуйте 20 – 25 хвилин.

Лазанья зі шпинатом та лососем



Ніжна лазанья з шпинатом та лососем / Фото Pinterest

Рецепт цієї ніжної лазаньї з соковитою рибою у вершковому соусі вас точно здивує.

Інгредієнти

1 столова ложка рослинної олії;

500 грамів замороженого шпинату;

750 мілілітрів молока;

720 грамів філе лосося;

75 грамів вершкового масла;

1 столова ложка борошна;

сіль та перець на смак;

180 грамів твердого сиру;

6 листів для лазаньї.

Спосіб приготування

Крок 1․ Розігрійте духовку до 200 градусів, змастіть олією форму для запікання.

Крок 2․ У каструлю або глибоку сковороду вилийте молоко та доведіть до кипіння. Помістіть туди філе лосося та готуйте 8 – 10 хвилин. Готову рибу перекладіть на тарілку та розділіть на невеликі шматочки.

Крок 3․ Розтопіть у сотейнику вершкове масло, всипте борошно та обсмажуйте, постійно помішуючи, 1 хвилину. Тонкою стрункою влийте молоко, у якому варився лосось, та варіть соус до загусання 3 – 4 хвилини, постійно помішуючи․ Додайте в соус рибу, сіль та перець на смак, добре перемішайте.

Крок 4. Сир натріть на середній терці, а шпинат розморозьте.

Крок 5․ Форму для запікання змастіть соусом, викладіть листи для лазаньї, половину шпинату, лосося та третину сиру. Повторіть ще раз та посипте все зверху сиром.

Крок 6. Готуйте страву у розігрітій духовці 30 – 35 хвилин до золотистого кольору.