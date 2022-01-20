Лазанья – это одно из самых популярных итальянских блюд, которое готовится из слоев теста и начинки, залитых соусом. В нашем материале делимся самыми популярными рецептами итальянской лазаньи, которая точно вам понравится .

Интересно Тренд на качество и как это разрушать стереотипы вина Украины, – СЕО SHABO Гиорги Иукуридзе

5 лучших рецептов лазаньи

Лазанья с грибами в чесночном соусе



Лазанья с грибами в чесночном соусе ​ / Фото Pinterest

Это блюдо порадует насыщенным и ароматным соусом из запеченного чеснока, шалота и пряных трав.

Ингредиенты

4 головки чеснока;

4 лука шалот;

3 столовых ложки оливкового масла;

150 граммов пармезана;

250 граммов моцареллы;

6 столовых ложек сливочного масла;

4 столовые ложки муки;

800 миллилитров молока;

соль и перец по вкусу;

4 веточки шалфея, пол пучка петрушки;

1,5 килограмма шампиньонов;

200 граммов листов для лазаньи.

Способ приготовления

Шаг 1․ Разогрейте духовку до 180 градусов. На противень разложите чеснок и лук шалот, срезав верхнюю часть, полейте оливковым маслом, заверните в фольгу и запекайте 1 час до мягкости.

Шаг 2․ Промойте шампиньоны и нарежьте их ломтиками, измельчите шалфей и петрушку. Растопите в сковороде 2 столовых ложки сливочного масла и обжаривайте грибы 10 – 15 минут до мягкости, приправьте солью и перцем.

Шаг 3. Приготовьте соус бешамель. Натрите пармезан на мелкой терке, а моцареллу – на грубой. В сковороде растопите 4 столовых ложки сливочного масла и добавьте муку. Обжаривайте ее, постоянно помешивая, в течение 2 минут. За это время разогрейте молоко и постепенно вылейте его в сковороду в муку. Варите еще 1 – 2 минуты до загустения, затем снимите с огня. В тёплую смесь добавьте моцареллу, соль и перец, хорошо перемешайте соус.

Шаг 4․ Очистите запеченный чеснок и лук и поместите в блендер. Сюда же добавьте ¼ грибов, 200 миллилитров горячей воды, 2 столовых ложки соуса бешамель и взбейте все блендером до однородной массы.

Шаг 5․ Готовый соус соедините с грибами и тушите 5 – 6 минут до загустения. В конце добавьте шалфей и петрушку.

Шаг 6. Отварите листья лазаньи до полуготовности, на дно формы для запекания выложите тонкий пласт соуса с грибами и сверху листы теста, которые также нужно залить соусом с грибами. Чередуйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть соус.

Шаг 7. Посыпьте готовое блюдо пармезаном и запекайте в духовке 35 – 50 минут.

Ленивая лазанья с овощами и фаршем



Ленивая лазанья с овощами и фаршем / Фото Pinterest

Этот рецепт ленивой лазаньи вам точно понравится, ведь готовить ее куда быстрее классической, но вкусовые качества при этом не меняются. Секрет в готовом фарше и овощной смеси. Подробным рецептом делимся дальше.

Ингредиенты

2 столовых ложки растительного масла;

500 граммов мясного фарша;

2 зубчика чеснока;

400 граммов смеси замороженных овощей;

граммов 2 столовые ложки томатной пасты;

сушеный базилик или смесь итальянских трав по вкусу;

соль по вкусу;

5 – 6 листов для лазаньи;

150 граммов моцареллы.

Способ приготовления

Шаг 1․ Разогрейте в сковороде масло и выложите фарш. Готовьте его на большом огне в течение 5 минут, постоянно помешивая. В мясо размельчите чеснок, добавьте замороженные овощи и готовьте еще несколько минут.

Шаг 2․ Когда фарш с овощами будет готов, добавьте в сковороду томатную пасту, итальянские специи и соль по вкусу. Всю смесь залейте кипятком, чтобы овощи и мясо были покрыты жидкостью.

Шаг 3․ Сверху в сковороде выложите листы лазаньи (можно разломить их пополам). Они должны быть покрыты жидкостью. Накройте блюдо крышкой и тушите на маленьком огне 15 – 20 минут.

Шаг 4. После приготовления добавьте тертую моцареллу, накройте крышкой и дайте постоять несколько минут, чтобы она расплавилась.

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно соединить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

Лазанья с лавашем, фаршем и соусом бешамель



Простой рецепт лазаньи с лавашем / Фото Pinterest

Еще один простой способ приготовить лазанью – использовать лаваш вместо макарон.

Ингредиенты

1 – 2 луковицы;

2 столовых ложки растительного масла;

500 граммов мясного фарша;

соль и перец по вкусу;

4 столовые ложки томатной пасты;

100 миллилитров сливок;

500 граммов сливочного масла;

граммов 2 столовые ложки муки;

300 миллилитров молока;

4 листа лаваша;

400 граммов сыра.

Способ приготовления

Шаг 1․ Размельчите лук и обжарьте на сковороде в масле. Добавьте фарш и готовьте еще 5 минут. Добавьте соль, перец, томатную пасту, а через 10 минут вылейте сливки. Готовьте 5 минут, затем снимите с огня.

Шаг 2․ В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и обжаривайте ее 2 минуты, помешивая. Вылейте молоко, приправьте солью и перцем и готовьте в течение 2 – 3 минут.

Шаг 3. Дно форми смажьте соусом бешамель, выложите лист лаваша, треть фарша, тертого сыра и залейте все соусом. Тогда выложите еще два слоя с такой же последовательностью. В конце вылейте весь оставшийся соус и посыпьте сыром.

4. Разогрейте духовку до 180 градусов и готовьте 30 минут.

Лазанья с курицей и шпинатом



Лазанья с курицей и шпинатом / Фото Pinterest

Рецепты итальянских блюд очень разнообразны, поэтому даже лазанью можно готовить с разными ингредиентами и разными способами. В этом рецепте соус бешамель со сливочным творогом, пармезаном и чесноком невероятно вкусен в тандеме с отварной курятиной, рикотой и зеленью.

Ингредиенты

350 – 400 граммов куриного филе;

3 столовые ложки сливочного масла;

2 зубчика чеснока;

3 столовых ложки муки;

600 миллилитров молока;

соль по вкусу;

500 граммов пармезана;

120 граммов крем-сыра;

100 – 120 граммов шпината;

1 яйцо;

180 граммов рикоты;

250 граммов моцареллы;

8 листов для лазаньи;

1 – 2 чайные ложки растительного масла.

Способ приготовления

Шаг 1․ Отварите куриное филе 15 – 20 минут, дайте остыть и измельчите.

Шаг 2. За это время растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте измельченный чеснок, муку и перемешивайте 30 секунд. Тонкой струей влейте молоко, доведите смесь до кипения и готовьте к загустению.

Шаг 3. Снимите соус с огня, добавьте половину тертого пармезана, крем-сыр, шпинат и перемешайте. В другой емкости взбейте яйцо с рыкотой.

Шаг 4. Отварите листья для лазаньи, смажьте маслом форму для выпечки и вылейте первый слой соуса. Тогда положите 2 листа теста, поверх смесь из рикоты, курицы, моцареллы, тертый пармезан и залейте снова соусом. Повторите процедуру еще три раза, последний раз залейте соусом сверху и посыпьте пармезаном.

Шаг 5. Разогрейте духовку до 200 градусов и готовьте 20 – 25 минут.

Лазанья со шпинатом и лососем



Нежная лазанья со шпинатом и лососем / Фото Pinterest

Рецепт этой нежной лазаньи с сочной рыбой в сливочном соусе вас точно удивит.

Ингредиенты

1 столовая ложка растительного масла;

500 граммов замороженного шпината;

граммов 750 миллилитров молока;

720 граммов филе лосося;

75 граммов сливочного масла;

1 столовая ложка муки;

соль и перец по вкусу;

180 граммов твердого сыра;

граммов 6 листов для лазаньи.

Способ приготовления

Шаг 1․ Разогрейте духовку до 200 градусов, смажьте маслом форму для запекания.

Шаг 2․ В кастрюлю или глубокую сковороду вылейте молоко и доведите до кипения. Поместите туда филе лосося и готовьте 8 – 10 минут. Готовую рыбу переложите на тарелку и разделите на небольшие кусочки.

Шаг 3․ Растопите в сотейнике сливочное масло, всыпьте муку и обжаривайте, постоянно помешивая, 1 минуту. Тонкой стройкой влейте молоко, в котором варился лосось, и варите соус до загустения 3 – 4 минуты, постоянно помешивая. Добавьте в соус рыбу, соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте.

4. Сыр натрите на средней терке, а шпинат разморозьте.

Шаг 5․ Форму для запекания смажьте соусом, выложите листы для лазаньи, половину шпината, лосося и треть сыра. Повторите снова и посыпьте все сверху сыром.