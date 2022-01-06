Утім, подальша кар'єра Гадсон швидше нагадує американські гірки, ніж злет – майже всі наступні фільми з нею провалились. Успіх 2003 року не вдалось повторити.

Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею

У 2021 році Кейт Гадсон ще й отримала антипремію "Золота малина" як "Найгірша актриса року". Критики написали: "Гадсон суперзірка, але не суперакторка".

Виявилось, що глядачам цікавіше стежити за життям Гадсон, ніж дивитися фільми з нею. Наприклад, у 2010 році про її роман з солістом групи Muse ("група-мільйонер") Меттом Белламі писали всі таблоїди – пара оголосила про заручини й публіка чекала на пишне весілля.

У 2011 році пара оголосила про заснування власної сімейної винарні "Гадсон Белламі Вайнс" (Hudson Bellamy Wines). "Якось ми приїхали збирати врожай на винарню Курта Рассела і захотіли зробити власне вино", – згадує Кейт.



Кейт Гадсон заснувала сімейну винарню / Фото Daily Mail

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

У тому ж 2011 році Кейт та Метт випустили своє перше вино – рожеве з сорту Шираз за 25 доларів (666 гривень). "Кожне літо ми проводимо у Європі й п'ємо там рожеве вино. Тож вибір був очевидний – робимо розе!", – писала Кейт у соцмережах. Реліз отримав гарні відгуки, вино у мить розпродали, а потім ще й випустили Совіньйон блан за 30 доларів і Піно нуар за 50 доларів.

Всі гроші з продажу Кейт і Метт пообіцяли віддати благодійникам з The Hawn Foundation (освіта для дітей з бідних сімей) та фонду War Child (підтримка дітей у зонах бойових дій). Вино подавали на благодійних вечерях і ним хизувалися зірки у соцмережах.

У 2016 році Хадсон ошелешила публіку: "Заручини з Меттом скасовані, весілля не буде. Але ми сім'я, у нас прекрасна дитина і ми любимо робити вино. Продовжимо займатися вином разом".

Зараз, наскільки можна судити, все ж розвиток винарні призупинили, але світ наполегливо чекає нових вінтажів від зіркової пари!