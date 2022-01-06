Впрочем, дальнейшая карьера Хадсон скорее напоминает американские горки, чем взлет – почти все последующие фильмы с ней провалились. Успех 2003 года не удалось повторить.

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В 2021 году Кейт Хадсон еще и получила антипремию "Золотая малина" как "Худшая актриса года". Критики написали: "Хадсон суперзвезда, но не суперактриса".

Оказалось, что зрителям интереснее следить за жизнью Хадсон, чем смотреть фильмы с ней. Например, в 2010 году о ее романе с солистом группы Muse ("группа-миллионер") Мэттом Беллами писали все таблоиды – пара объявила о помолвке и публика ждала пышную свадьбу.

В 2011 году пара объявила об учреждении собственной семейной винодельни "Хадсон Беллами Вайнс" (Hudson Bellamy Wines). "Однажды мы приехали собирать урожай на винодельню Курта Рассела и захотели сделать собственное вино", – вспоминает Кейт.



Кейт Хадсон основала семейную винодельню / Фото Daily Mail

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В том же 2011 году Кейт и Мэтт выпустили свое первое вино – розовое из сорта Шираз за 25 долларов (666 гривен). "Каждое лето мы проводим в Европе и пьем там розовое вино. Так что выбор был очевиден – делаем розе!" – писала Кейт в соцсетях. Релиз получил хорошие отзывы, вино в мгновение ока распродали, а потом еще и выпустили Совиньон Блан за 30 долларов и Пино Нуар за 50 долларов.

Все деньги с продаж Кейт и Мэтт пообещали отдать благотворителям из The Hawn Foundation (образование для детей из бедных семей) и фонда War Child (поддержка детей в зонах боевых действий). Вино подавали на благотворительных ужинах и им хвастались звезды в соцсетях.

В 2016 году Хадсон ошеломила публику: "Помолвка с Мэттом расторгнута, свадьбы не будет. Но мы семья, у нас прекрасный ребенок и мы любим делать вино. Продолжим заниматься вином вместе".

Сейчас все же развитие винодельни приостановили, но мир настойчиво ждет новых винтажей от звездной пары!