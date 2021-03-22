Ідеальний одяг без примірки: хлопець показав неочікуваний лайфхак для онлайн-шопінгу
Купуючи одяг онлайн, ми часто ризикуємо, адже в реальності речі можуть нам просто не підійти. Проте ви можете спробувати простий спосіб, щоб ідеально підібрати собі штани чи светр. Вам знадобляться всього лиш ножиці й фото!
Джерело:TikTok
Не той колір, не той фасон чи розмір – усі ці фактори змушують нас сумніватись у виборі одязі в онлайн-магазинах. Користувач TikTok під ніком @meraldpopup поділився універсальним лайфхаком, який може назавжди розв'язати проблему невдалого шопінгу в інтернет-магазинах.
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У кількох відео хлопець показав, як він найчастіше обирає собі одяг онлайн. Все, що потрібно, – це видрукувати своє фото у повний зріст в одязі, вирізати місце під светр чи штани, і прикласти це фото до екрана, щоб одяг опинився у цьому вирізі.
Хлопець прикладає фото до різних речей, щоб зрозуміти, який колір та фасон йому пасує, а який точно не варто купувати. За один раз так можна "приміряти" купу речей, навіть не одягаючи їх, і відразу відсіяти ті, що не підходять.
Для підбору правильного розміру вам все ж доведеться звернутись до розмірної сітки сайту. Проте ідеальний фасон та колір речей ви точно зможете підібрати за допомогою цього способу.
Це справжня знахідка для таких речей як, до прикладу, футболки. Ця річ має дуже простий фасон і все, що може вас розчарувати у футболках – це колір чи принт, який вам не пасує.Тому користуйтесь цим лайфхаком і створюйте найкращі образи не виходячи з дому.
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