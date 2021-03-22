Купуючи одяг онлайн, ми часто ризикуємо, адже в реальності речі можуть нам просто не підійти. Проте ви можете спробувати простий спосіб, щоб ідеально підібрати собі штани чи светр. Вам знадобляться всього лиш ножиці й фото!

Не той колір, не той фасон чи розмір – усі ці фактори змушують нас сумніватись у виборі одязі в онлайн-магазинах. Користувач TikTok під ніком @meraldpopup поділився універсальним лайфхаком, який може назавжди розв'язати проблему невдалого шопінгу в інтернет-магазинах.

Читайте також: Почніть мислити творчо: 5 книг, щоб розвинути свою креативність

У кількох відео хлопець показав, як він найчастіше обирає собі одяг онлайн. Все, що потрібно, – це видрукувати своє фото у повний зріст в одязі, вирізати місце під светр чи штани, і прикласти це фото до екрана, щоб одяг опинився у цьому вирізі.

Хлопець прикладає фото до різних речей, щоб зрозуміти, який колір та фасон йому пасує, а який точно не варто купувати. За один раз так можна "приміряти" купу речей, навіть не одягаючи їх, і відразу відсіяти ті, що не підходять.

Для підбору правильного розміру вам все ж доведеться звернутись до розмірної сітки сайту. Проте ідеальний фасон та колір речей ви точно зможете підібрати за допомогою цього способу.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Це справжня знахідка для таких речей як, до прикладу, футболки. Ця річ має дуже простий фасон і все, що може вас розчарувати у футболках – це колір чи принт, який вам не пасує.Тому користуйтесь цим лайфхаком і створюйте найкращі образи не виходячи з дому.