Покупая одежду онлайн, мы часто рискуем, ведь в реальности вещи могут нам просто не подойти. Однако вы можете попробовать простой способ, чтобы идеально подобрать себе брюки или свитер. Вам понадобятся всего лишь ножницы и фото!

Не тот цвет, не тот фасон или размер – все эти факторы заставляют нас сомневаться в выборе одежде в онлайн-магазинах. Пользователь TikTok под ником @meraldpopup поделился универсальным лайфхаком, который может навсегда решить проблему неудачного шопинга в интернет-магазинах.

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В нескольких видео парень показал, как он чаще всего выбирает себе одежду онлайн. Все, что нужно, – это напечатать свое фото в полный рост в одежде, вырезать место под свитер или брюки, и приложить этот файл к экрану, чтобы одежда оказался в этом вырезе.

Парень прикладывает фото в различных вещей, чтобы понять, какой цвет и фасон ему подходит, а какой точно не стоит покупать. За один раз так можно "примерить" кучу вещей, даже не надевая их, и сразу отсеять те, которые не подходят.

Для подбора правильного размера вам все же придется обратиться к размерной сетке сайта. Однако идеальный фасон и цвет вещей вы точно сможете подобрать с помощью этого способа.

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Это настоящая находка для таких вещей как, к примеру, футболки. Эта вещь имеет очень простой фасон и все, что может вас разочаровать в футболках – это цвет или принт, который вам не подходит. Поэтому пользуйтесь этим лайфхак и создавайте лучшие образы не выходя из дома.