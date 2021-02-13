Послуга замовлення святкового торту є надзвичайно популярною. Однак, жоден з них не може конкурувати з домашньою випічкою. І якщо ви гадаєте, що ваш торт виглядатиме не так вишукано, ви точно помиляєтеся.

Цілком можливо оздобити торт в домашніх умовах, не маючи при цьому спеціальних навичок. Звісно, вам доведеться прикупити спеціальний кулінарний декор. І, на щастя, його можна без проблем замовити в інтернеті, або ж придбати у спеціалізованому магазині. Вибір надзвичайно широкий – від блискіток та цукрових кульок до фігурок відомих героїв мультиків чи коміксів.

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Як легко прикрасити торт вдома

Кондитерське кільце кладемо посередині вже спеченого торта. Важливо щільно притиснути його до коржа, щоб не витікала поливка.

Заливаємо всередину попередньо приготовану помадку.

Зверху викладаємо наш декор.

Далі повільно підіймаємо кондитерське кільце.

І вуаля – перед вами неймовірно красивий торт.

Такий спосіб чудово підійде, щоб прикрасити торт на дитяче свято. Вашій дитині точно сподобається принцеса в блискучій сукні, чи солодкий супергерой.

А ще це неймовірно захоплюючий процес – коли ви підіймаєте кільце і ніби в казці з'являється вишукана сукня, або ж розливається чарівне море. Ваша дитина була в захваті від такого видовища, адже на це можна дивитися вічно.

Не вірите? Переконайтеся самі.