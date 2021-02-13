Вишукано й легко: простий спосіб прикрасити святковий торт в домашніх умовах – підбірка відео
Послуга замовлення святкового торту є надзвичайно популярною. Однак, жоден з них не може конкурувати з домашньою випічкою. І якщо ви гадаєте, що ваш торт виглядатиме не так вишукано, ви точно помиляєтеся.
Джерело:Інстаграм Nayane Capistrano
Цілком можливо оздобити торт в домашніх умовах, не маючи при цьому спеціальних навичок. Звісно, вам доведеться прикупити спеціальний кулінарний декор. І, на щастя, його можна без проблем замовити в інтернеті, або ж придбати у спеціалізованому магазині. Вибір надзвичайно широкий – від блискіток та цукрових кульок до фігурок відомих героїв мультиків чи коміксів.
Читайте також Подарунки на День святого Валентина: 50+ універсальних ідей
Як легко прикрасити торт вдома
- Кондитерське кільце кладемо посередині вже спеченого торта. Важливо щільно притиснути його до коржа, щоб не витікала поливка.
- Заливаємо всередину попередньо приготовану помадку.
- Зверху викладаємо наш декор.
- Далі повільно підіймаємо кондитерське кільце.
- І вуаля – перед вами неймовірно красивий торт.
Такий спосіб чудово підійде, щоб прикрасити торт на дитяче свято. Вашій дитині точно сподобається принцеса в блискучій сукні, чи солодкий супергерой.
А ще це неймовірно захоплюючий процес – коли ви підіймаєте кільце і ніби в казці з'являється вишукана сукня, або ж розливається чарівне море. Ваша дитина була в захваті від такого видовища, адже на це можна дивитися вічно.
Не вірите? Переконайтеся самі.
Поділитися новиною
-
Вишукано й легко: простий спосіб прикрасити святковий торт в домашніх умовах – підбірка відео13 лютого , 07:20
-
Сила природи: фотограф випадково зазняв хвилю, у якій видно обличчя Посейдона – дивовижне фото9 лютого , 10:06
-
Як це знято: фотограф показує, як насправді створюють красиві кадри на фотосесіях – 20 фото8 лютого , 10:16