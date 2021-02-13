Услуга заказа праздничного торта является чрезвычайно популярной. Однако, ни один из них не может конкурировать с домашней выпечкой. И если вы думаете, что ваш торт будет выглядеть не так изысканно, вы точно ошибаетесь.

Вполне возможно украсить торт в домашних условиях, не имея при этом специальных навыков. Конечно, вам придется прикупить специальный кулинарный декор. И, к счастью, его можно без проблем заказать в интернете или же приобрести в специализированном магазине. Выбор чрезвычайно широк – от блесток и сахарных шариков до фигурок известных героев мультиков или комиксов.

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Как легко украсить торт дома

Кондитерское кольцо кладем посередине уже испеченного торта. Важно плотно прижать его к лепешке, чтобы не вытекала поливка.

Заливаем внутрь предварительно приготовленную помадку.

Сверху выкладываем наш декор.

Далее медленно поднимаем кондитерское кольцо.

И вуаля - перед вами невероятно красивый торт.

Такой способ прекрасно подойдет, чтобы украсить торт на детский праздник. Вашему ребенку точно понравится принцесса в блестящем платье, или сладкий супергерой.

А еще это невероятно увлекательный процесс – когда вы поднимаете кольцо и будто в сказке появляется изысканное платье, или же разливается волшебное море. Ваш ребенок был бы в восторге от такого зрелища, ведь на это можно смотреть вечно.

Не верите? Убедитесь сами.