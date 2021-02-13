Вишукано й легко: простий спосіб прикрасити святковий торт в домашніх умовах – підбірка відео

13 лютого 2021 , 07:20
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Джерело:

Інстаграм Nayane Capistrano

Послуга замовлення святкового торту є надзвичайно популярною. Однак, жоден з них не може конкурувати з домашньою випічкою. І якщо ви гадаєте, що ваш торт виглядатиме не так вишукано, ви точно помиляєтеся.

Цілком можливо оздобити торт в домашніх умовах, не маючи при цьому спеціальних навичок. Звісно, вам доведеться прикупити спеціальний кулінарний декор. І, на щастя, його можна без проблем замовити в інтернеті, або ж придбати у спеціалізованому магазині. Вибір надзвичайно широкий – від блискіток та цукрових кульок до фігурок відомих героїв мультиків чи коміксів.

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Як легко прикрасити торт вдома

  • Кондитерське кільце кладемо посередині вже спеченого торта. Важливо щільно притиснути його до коржа, щоб не витікала поливка.
  • Заливаємо всередину попередньо приготовану помадку.
  • Зверху викладаємо наш декор.
  • Далі повільно підіймаємо кондитерське кільце.
  • І вуаля – перед вами неймовірно красивий торт.

Такий спосіб чудово підійде, щоб прикрасити торт на дитяче свято. Вашій дитині точно сподобається принцеса в блискучій сукні, чи солодкий супергерой.

А ще це неймовірно захоплюючий процес – коли ви підіймаєте кільце і ніби в казці з'являється вишукана сукня, або ж розливається чарівне море. Ваша дитина була в захваті від такого видовища, адже на це можна дивитися вічно.

Не вірите? Переконайтеся самі.