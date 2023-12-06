Як виглядають трендові святкові дерева та декорації, а також чому виникла така мода, розповідаємо далі.

До теми Прикраси лишились в минулому: який тренд в декорі ялинок цьогоріч вигадали зумери

Як тренд на "Барбі" змінює традиції декору

Захоплення рожевим та стилем "Барбі" цього року знайшло місце й у святковому декорі. Палкі шанувальники тренду Barbiecore – естетики, натхненної лялькою "Барбі", змінюють традиційні червоно-зелені різдвяні прикраси на все рожеве.

Ми живемо у світі мінливих трендів та постійних змін. Однак є речі, що залишаються вічною класикою. Наприклад, комплекти білизни та аксесуари від Anabel Arto, які ніколи не втратять своєї актуальності.

Згідно з дослідженням інтернет-магазину подарунків Unifury, кількість пошукових запитів "рожева ялинка" у пінтересті останнім часом зросла на 286%, а інтерес досяг свого піка за останні шість місяців.

Схоже, манія "Барбі" поширюється на святковий сезон, створюючи хвилю рожевого святкового декору,

– сказав представник компанії.

Він додав, що рожева новорічна ялинка може стати ідеальною веселою родзинкою Різдва.

Як виглядає рожева ялинка: дивіться фото

Це пропонує інший штрих до традиційної колірної схеми та ідеально підходить для фотосесій,

– сказав експерт.

Разом з тим згідно з дослідженням, кількість пошукових запитів "рожеві різдвяні прикраси" також зросла на 198%.

Приготуйтеся до рожевих дрібничок, мішури та вогників, які створять яскраву святкову атмосферу, що неодмінно принесе задоволення,

– говорять автори дослідження.

Вони додають, що фільм "Барбі" викликав міжнародний дефіцит рожевої фарби й те саме може статися з рожевими ялинками, якщо тенденція продовжить поширюватися.