Як намалювати ідеальні стрілки: візажистка розповіла секрет вдалого макіяжу

Малювання стрілок – це непроста майстерність в макіяжі. Іноді для того, щоб вони вийшли симетричними та пасували до форми обличчя, доводиться витрачати години.

Як створити ідеальні стрілки буквально за кілька хвилин, у своєму блозі поділилась візажистка Ірина Легкобит. У чому секрет майстерності, розповідає Life 24.

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Як створити ідеальні стрілки

Як розповіла у своєму відео візажистка Ірина Легкобит, для того, щоб зробити гарні стрілки, знадобиться спеціальний тінт або підводка, а також скошений пензлик для макіяжу очей.

За словами експертки, малювати стрілку слід при прямому погляді, трохи відступивши від кута ока. Обережно проводячи пензликом, слід вибудувати напрямок стрілки.

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Як намалювати ідеальну стрілку: дивіться відео

Далі кінчик стрілки, який вийшов, слід з'єднати з лінією росту вій. Робити це бажано від середини стрілки, проводячи лінію до війкового ряду.

Стрілочка має бути летюча. Із середини лінії, що спрямовує її, стрілку потрібно з'єднати з лінією росту вій,

– пояснила візажистка.

У результаті має вийти легенька та ненав'язлива стрілка, що відкриє погляд і пасуватиме до будь-якої форми обличчя чи образу.