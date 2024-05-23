Як наносити бронзер для сяючого обличчя: прості лайфхаки

Бронзер – один із тих недооцінених елементів, які іноді лишаються на дні косметички непоміченими. Однак це абсолютно незаслужено, адже цей засіб може створити вишуканий блиск на обличчі.

Як правильно наносити бронзер, щоб отримати гарний ефект та по-справжньому оцінити властивості цього засобу, розповідаємо далі.

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Що робить бронзер

Основна мета засобу – імітувати вплив сонця на шкіру, створюючи ефект золотистої засмаги.

Бронзери – це простий спосіб додати гарного сяйва шкірі без впливу сонячних променів. Їх випускаються в різних формах – стіки, креми та пудри – і зазвичай усі вони мають блиск,

– каже візажистка Сара Еган.

Вона додає, що цей продукт часто плутають з контурингом, який використовується для того, щоб поглибити тіні на обличчі, але вони кардинально різні. У той час як бронзер вирізняється помаранчевими та золотистими тонами з мерехтінням або сяйвом, контур має сірі відтінки та матове покриття.

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Як наносити бронзер

Є кілька різних підходів, які можна застосувати залежно від ефекту, який прагнете досягти.

Для більш природного вигляду, який ідеально підходить для повсякденного носіння, наносити засіб слід на ті місця на обличчі, куди потрапляє сонце.

Почніть із нанесення у вигляді букви "U" від однієї скроні вгору вздовж лінії волосся й закінчіть на іншій скроні. Потім нанесіть бронзер у формі "W" на вилиці та ніс. Ви також можете нанести його на кінчик підборіддя,

– ділиться візажист Браян Кантор.

Натомість для більш драматичного образу, що віятиме гламуром, нанесіть бронзер у формі "3" на обидві сторони обличчя від скроні вниз навколо ока та під вилицею, а потім назад до вуха та вниз і через лінію щелепи, зупиняючись перед підборіддям.

Ви також можете нанести бронзер для контуру носа, створивши лінію вздовж. Завершіть, лише доторкнувшись до лінії волосся,

– додав Кантор.

Водночас для ефекту суцільного сяйва не обмежуйтеся обличчям. Ви також можете нанести засіб на тіло. Він не тільки створить тимчасовий бронзовий ефект, але й допоможе вирівняти тон шкіри, створюючи бездоганний вигляд.