Как правильно наносить бронзер, чтобы получить хороший эффект и по-настоящему оценить свойства этого средства, рассказываем далее.

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Что делает бронзер

Основная цель средства – имитировать воздействие солнца на кожу, создавая эффект золотистого загара.

Бронзеры – это простой способ добавить красивого сияния коже без воздействия солнечных лучей. Их выпускаются в различных формах – стики, кремы и пудры – и обычно все они имеют блеск,

– говорит визажистка Сара Эган.

Она добавляет, что этот продукт часто путают с контурингом, который используется для того, чтобы углубить тени на лице, но они кардинально разные. В то время как бронзер отличается оранжевыми и золотистыми тонами с мерцанием или сиянием, контур имеет серые оттенки и матовое покрытие.

Как выглядит макияж с бронзером: смотрите фото

Как наносить бронзер

Есть несколько разных подходов, которые можно применить в зависимости от эффекта, который хотите достичь.

Для более естественного вида, который идеально подходит для повседневного ношения, наносить средство следует на те места на лице, куда попадает солнце.

Начните с нанесения в виде буквы "U" от одного виска вверх вдоль линии волос и закончите на другом виске. Затем нанесите бронзер в форме "W" на скулы и нос. Вы также можете нанести его на кончик подбородка,

– делится визажист Брайан Кантор.

Зато для более драматического образа, что будет веять гламуром, нанесите бронзер в форме "3" на обе стороны лица от виска вниз вокруг глаза и под скулой, а затем обратно к уху и вниз и через линию челюсти, останавливаясь перед подбородком.

Вы также можете нанести бронзер для контура носа, создав линию вдоль. Завершите, только прикоснувшись к линии волос,

– добавил Кантор.

В то же время для эффекта сплошного сияния не ограничивайтесь лицом. Вы также можете нанести средство на тело. Он не только создаст временный бронзовый эффект, но и поможет выровнять тон кожи, создавая безупречный вид.