Чтобы правильно подчеркнуть взгляд, также стоит подобрать удачную цветовую гамму. Для этого следует учитывать цвет глаз, кожи и волос.

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Как профессионально наносить тени для век

Если тени подобраны удачно, то стоит их также правильно наносить. Визажисты поделились собственными секретами и рассказали, как создать профессиональный макияж глаз.

Использование 2 и более кисточек для макияжа

Чтобы качественно растушевать тени, необходимо использовать по крайней мере 2 разных, а лучше еще больше, кисточки для макияжа. Дело в том, что использование только 1 кисточки усложняет создание макияжа, ведь инструмент придется постоянно промывать и как следствие – выбирать между точностью и хорошим сочетанием оттенков.

Поэтому визажисты советуют иметь не менее 3 различных кисти для теней:

синтетическая кисточка с коротким ворсом для нанесения пигмента,

пушистая круглая кисточка для растушевки теней,

округлая кисточка с плотной щетиной, которая поможет создать четкий контур под глазами.



Для нанесения теней стоит использовать несколько кисточек / Фото Freepik

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Сначала тени, затем – основа

Все визажисты советуют сначала делать макияж глаз, а затем наносить тональный крем на лицо. Дело в том, что во время нанесения тени могут скатываться или осыпаться, поэтому чтобы макияж имел чистый вид, стоит наносить основу после того, как макияж глаз будет готов.

Кроме того, такой способ создания макияжа поможет скрыть недостатки или исправить неточности, если таковые были при нанесении теней.

Подготовка зоны вокруг глаз к макияжу

Готовить к макияжу стоит не только лицо, но и зону вокруг глаз. Этот участок также нуждается в увлажнении. Кроме того, визажисты рекомендуют пользоваться праймером, который впитывает кожный жир, и создает основу для качественного макияжа глаз.

От светлого к темному

Чтобы создать профессиональный макияж, стоит сочетать светлые и темные оттенки. Начинать нужно с более светлых цветов, и наносить их рекомендуется во внутренний уголок глаза. Визажистка Анна Лингис говорит, что переход от светлого к темному позволит качественно растушевать тени.

Одним из самых простых способов сочетания оттенков является нанесение светлого оттенка на все веко, а затем – немного добавить более темного цвета на внешнюю складку и начать растушевывать. Для того, чтобы качественно совместить цвета, необходимо воспользоваться пушистой круглой кисточкой, которая по форме напоминает купол.

Как можно сочетать разные оттенки: смотрите видео

Выделение естественной складки

При создании макияжа нужно помнить о естественной складке. Неважно, имеет ли женщина нависшее веко, или нет, естественную складку стоит выделять. Даже при создании повседневного макияжа визажисты рекомендуют подчеркивать ее. Для этого, глядя прямо в зеркало, необходимо нанести определенный оттенок прямо над веком. Визажисты отмечают, что это гарантирует – независимо от формы глаз, тени будет всегда видно.

Растушевка в меру

Визажисты отмечают, что тени нужно тщательно растушевывать, однако стоит делать это осторожно. Дело в том, что при создании плавного перехода можно "переборщить", и тогда может образоваться один непонятный цвет.

Не бойтесь экспериментировать с яркими тенями

Не стоит бояться экспериментировать с яркими оттенками теней. Даже новички могут наносить их ближе к центру века и тщательно растушевывать. Также яркие оттенки стоит добавлять и на нижнюю линию ресниц.

Мокрая кисточка для более насыщенного оттенка

Профессиональные визажисты поделились, что мокрая кисточка позволяет усилить цвет и сделать его ярче. Для этого необходимо взять небольшое количество теней и с помощью мокрой кисточки перемешать их в пасту. Такой лайфхак поможет сделать оттенок более пигментированным.



В макияже глаз можно сочетать разные оттенки / Фото Freepik

Консилер для четких линий

Когда макияж глаз будет готов, то стоит воспользоваться консилером. Он поможет подчеркнуть макияж глаз и создать четкие линии.

Макияж глаз не должен быть сложным

На самом деле красивый макияж глаз можно создать и только с помощью одного оттенка теней. Простой макияж на каждый день также может быть, однако даже один цвет надо тщательно тушевать, чтобы тени не скатывались.