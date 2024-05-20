Щоб правильно підкреслити погляд, також варто підібрати вдалу колірну гаму. Для цього варто враховувати колір очей, шкіри та волосся.

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Як професійно наносити тіні для повік

Якщо тіні підібрані вдало, то варто їх також правильно наносити. Візажисти поділилися власними секретами та розповіли, як створити професійний макіяж очей.

Використання 2 та більше пензликів для макіяжу

Щоб якісно розтушувати тіні, необхідно використовувати принаймні 2 різних, а краще ще більше, пензлики для макіяжу. Річ у тім, що використання лише 1 пензлика ускладнює створення макіяжу, адже інструмент доведеться постійно промивати і як наслідок – обирати між точністю та гарним поєднанням відтінків.

Тому візажисти радять мати щонайменше 3 різних кисті для тіней:

синтетичний пензлик з коротким ворсом для нанесення пігменту,

пухнастий круглий пензлик для розтушовування тіней,

округлий пензлик з щільною щетиною, яка допоможе створити чіткий контур під очима.



Для нанесення тіней варто використовувати кілька пензликів / Фото Freepik

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Спочатку тіні, потім – основа

Всі візажисти радять спочатку робити макіяж очей, а потім наносити тональний крем на обличчя. Річ у тім, що під час нанесення тіні можуть скочуватися або обсипатися, тому щоб макіяж мав чистий вигляд, варто наносити основу після того, як макіяж очей буде готовий.

Окрім того, такий спосіб створення макіяжу допоможе приховати недоліки чи виправити неточності, якщо такі були під час нанесення тіней.

Підготовка зони навколо очей до макіяжу

Готувати до макіяжу варто не лише обличчя, а й зону навколо очей. Ця ділянка також потребує зволоження. Окрім того, візажисти рекомендують користуватися праймером, який вбирає шкірний жир, і створює основу для якісного макіяжу очей.

Від світлого до темного

Щоб створити професійний макіяж, варто поєднувати світлі й темні відтінки. Починати потрібно зі світліших кольорів, й наносити їх рекомендовано у внутрішній кутик ока. Візажистка Анна Лінгіс говорить, що перехід від світлого до темного дозволить якісно розтушувати тіні.

Одним з найпростіших способів поєднання відтінків є нанесення світлого відтінку на всю повіку, а потім – трохи додати темнішого кольору на зовнішню складку й почати розтушовувати. Для того, щоб якісно поєднати кольори, необхідно скористатися пухнастим круглим пензликом, який за формою нагадує купол.

Як можна поєднувати різні відтінки: дивіться відео

Виділення природної складки

Під час створення макіяжу потрібно пам'ятати про природну складку. Неважливо, чи має жінка навислу повіку, чи ні, природну складку варто виділяти. Навіть під час створення повсякденного макіяжу візажисти рекомендують підкреслювати її. Для цього, дивлячись прямо в дзеркало, необхідно нанести певний відтінок прямо над повікою. Візажисти наголошують, що це гарантує – незалежно від форми очей, тіні буде завжди видно.

Розтушування у міру

Візажисти наголошують, що тіні потрібно ретельно розтушовувати, однак варто робити це обережно. Річ у тім, що при створенні плавного переходу можна "переборщити", й тоді може утворитися один незрозумілий колір.

Не бійтеся експериментувати з яскравими тінями

Не варто боятися експериментувати з яскравими відтінками тіней. Навіть новачки можуть наносити їх ближче до центру повіки й ретельно розтушовувати. Також яскраві відтінки варто додавати й на нижню лінію вій.

Мокрий пензлик для насиченішого відтінку

Професійні візажисти поділилися, що мокрий пензлик дозволяє посилити колір та зробити його яскравішим. Для цього необхідно взяти невелику кількість тіней та за допомогою мокрого пензлика перемішати їх у пасту. Такий лайфхак допоможе зробити відтінок більш пігментованим.



У макіяжі очей можна поєднувати різні відтінки / Фото Freepik

Консилер для чітких ліній

Коли макіяж очей буде готовий, то варто скористатися консилером. Він допоможе підкреслити макіяж очей та створити чіткі лінії.

Макіяж очей не повинен бути складним

Насправді гарний макіяж очей можна створити й лише за допомогою одного відтінку тіней. Простий макіяж на кожен день також може бути, однак навіть один колір треба ретельно тушувати, щоб тіні не скочувалися.