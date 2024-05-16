Як правильно приховати темні кола під очима за допомогою косметичних засобів, щоб отримати свіжий вигляд, розповідаємо далі.

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Додайте кольоровий коректор

Для перекриття темних кіл перед консилером найкраще використовувати помаранчевий або персиковий коректори. Вони вдало нейтралізують колір синців. Натомість сам консилер має бути світлим і без жовтого підтону.

Наносьте консилер після того, як зробите макіяж очей

Темні кола під очима можуть посилити сліди коричневих, чорних або фіолетових тіней, а ще обсипана туш. Тому наносити консилер варто тільки після макіяжу очей.

Використовуйте консилер точково

Консилер потрібно наносити тільки там, де він реально потрібен, і акуратно розтушовувати, щоб він зливався з іншою частиною макіяжу.

Якщо консилера на шкірі буде занадто багато, це матиме дивний вигляд, тож нанесіть засіб точково, дайте йому трохи підсохнути, а потім розтушуйте змоченим спонжем за допомогою рухів поплескування.