Как правильно скрыть темные круги под глазами с помощью косметических средств, чтобы получить свежий вид, рассказываем далее.

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Добавьте цветной корректор

Для перекрытия темных кругов перед консилером лучше всего использовать оранжевый или персиковый корректоры. Они удачно нейтрализуют цвет синяков. Зато сам консилер должен быть светлым и без желтого подтона.

Наносите консилер после того, как сделаете макияж глаз

Темные круги под глазами могут усилить следы коричневых, черных или фиолетовых теней, а еще осыпанная тушь. Поэтому наносить консилер стоит только после макияжа глаз.

Используйте консилер точечно

Консилер нужно наносить только там, где он реально нужен, и аккуратно растушевывать, чтобы он сливался с остальной частью макияжа.

Если консилера на коже будет слишком много, это будет выглядеть странно, поэтому нанесите средство точечно, дайте ему немного подсохнуть, а затем растушуйте смоченным спонжем с помощью похлопывающих движений.